Чи потрібно носити захисну маску?
Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує користуватися медичними захисними масками людям з симптомами респіраторних захворювань: йдеться про кашель, нежить, проблеми з диханням.
Користь від масок, які для захисту використовують здорові люди, не доведена. Деякі медики стверджують, що носіння масок тільки створює відчуття захищеності. Через це багато людей ігнорують інші, дієвіші захисні заходи.
Як правильно носити маску?
У ВООЗ підготували покрокову інструкцію, як правильно користуватися медичною маскою.
- Одягніть маску так, щоб вона закривала ніс та рот. Переконайтесь, що маска щільно прилягає до обличчя.
- Не торкайтесь обличчя та маски під час використання.
- Якщо маска стала вологою, негайно зніміть її.
- Після використання акуратно зніміть маску за допомогою резинок, не торкаючись лицьової частини маски.
- Не чіпайте використану маску – її потрібно викинути у сміття. Якщо випадково доторкнулися – обов’язково помийте руки з милом.
Скільки разів можна використовувати одну і ту ж маску?
Усі медичні маски є одноразовими.
ВООЗ запевняє, що повторне використання маски не тільки не захистить від вірусів, а й спровокує появу інфекції в організмі.
Чим можна замінити маску?
Ще з радянських часів, коли у більшості сфер переважав дефіцит товарів, захисні маски робили з підручних матеріалів. Йдеться про марлю, бавовну, бинт та навіть папір.
ВООЗ попереджає – ні в якому разі не можна вважати саморобні маски повноцінним захистом проти інфекцій.
Елементи одягу – теплі светри з високою горловиною, довгі шарфи – також не захистять від вірусів. Однак, перебуваючи у людному місці без маски, краще перестрахуватись і прикрити обличчя.
Я точно захворію, якщо не носитиму маску?
Попри підвищену зацікавленість до масок, їх немає у списку перших рекомендацій ВООЗ щодо захисту проти коронавірусу.
Найімовірніше, ви не захворієте, якщо:
- регулярно будете мити та очищувати антисептиком руки;
- уникатимете людних місць та будете дотримуватись соціальної дистанції;
- намагатиметесь не торкатися обличчя;
- пам’ятатимете про правила респіраторної гігієни.
Останній пункт – найважливіший. Під час кашлю або чхання обов’язково прикривайте обличчя серветкою, а після того обробіть руки антисептиком або водою з милом.