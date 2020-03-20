Антисептик для рук у домашніх умовах: як захиститися від коронавірусу

Найкраща заміна антисептика вдома – звичайне господарське мило, розповів Фактам ICTV екс-керівник Головної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас.

Метод запобігання зараженню респіраторними вірусними інфекціями за допомогою мила використовують військові епідеміологи, запевняє експерт.

Водночас Протас застеріг українців від скуповування різних антисептиків, які, за його словами, “не настільки корисні, наскільки шкідливі”.

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– Спиртовмісні антисептики та засоби, які містять інші речовини, шкідливі для шкіри – вони можуть подразнювати її та викликати алергію, якщо часто їх використовувати. Якщо використовувати господарське мило – жодної шкоди не буде, а ефективність буде вищою, – розповів екс-керівник СЕС.

Детальніше, як правильно застосовувати мило, дивіться у відео:

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено карантин з метою недопущення поширення нового коронавірусу. Факти ICTV стежать за ситуацією з Covid-19 в країні в режимі онлайн.

Станом на 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків інфікування коронавіруом Covid-19, три з них – летальні (в Житомирській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях).