На скільки днів вистачить запасу масок для лікарень у Києві

Запасу медичних масок в Києві вистачить на 7-10 днів. Недостатня кількість медичних масок обумовлено тим, що раніше з України їх вивезли десятки тонн.

– Єдине – зараз ми знайшли кілька виробників, які перебудують виробництво і забезпечать якусь частину міста масками. Перш за все тих, хто контактує з великою кількістю людей. Просто на все це потрібен час, – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Маски зі стратегічних запасів направляють до лікарень, проте їх вистачить максимум на 10 днів.

Раніше Факти ICTV писали, що під час зустрічі прем’єр-міністра і президента України з виробниками масок було підписано меморандум щодо нових поставок. 20-21 березня очікується, що й хірургічні маски повинні з’явитися у вільному доступі в аптечних мережах.