Останні дані з багатьох країн світу підтверджують інформацію, що коронавірус Covid-19 справді несе найбільшу загрозу для літніх людей, проте через це молоді люди почали легковажити.

Попри запровадження обмежень і карантину в багатьох державах світу не припиняють ходити в кафе, ресторани, кіно тощо. Деякі магазини, які займаються продажем спеціалізованих товарів, відмовляються зачинятися, оскільки не вбачають великої небезпеки і намагаються “обійти” закон.

І в Україні ця ситуація постала особливо гостро. Попри запровадження національного карантину і заклики якомога рідше виходити з дому, щодня на вулицях можна побачити сотні людей, які використовують цей час для того, щоб ходити на прогулянки, гуляти з друзями.

Звичайно, нині в Україні спостерігається дещо краща ситуація, ніж в інших країнах Європи, але не можна нехтувати своєю безпекою

Факти ICTV розповідають, хто і як часто хворіє на новий тип коронавірусу і як хвороба розповсюджена у світі.

Інформація з усього світу підтверджує, що найбільша небезпека від коронавірусу у літніх людей, проте молоді підхоплюють захворювання так само часто.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США опублікували статистику захворюваності станом на 16 березня. Згідно з нею, з 12 лютого понад 20% випадків захворювання припадали на вік 20-44 роки.

Рівень госпіталізації під час захворювання на коронавірус дійсно найвищий у вікової групи 65-74 роки. Проте одразу після неї йде категорія 20-44 роки.

Хоча смертність у цій групі все ще залишається невисокою, приблизно у 2-4% випадків лікарям доводиться переводити пацієнтів у відділення інтенсивної терапії.

Нещодавно в Китаї почали більш детальний розгляд спалаху захворювання. Нині дослідження знаходиться на ранній стадії, але навіть з нього випливає, що загроза захворювання у молодого покоління досить висока.

З більш як 80 тис. випадків інфікування 2 143 припадали на дітей. Більшість захворювань на коронавірус проходили у легкій формі.

А в Італії 1,2% захворювань на коронавірус припадає на людей віком 0-18 років, ще 24,7% на вік 19-50 років.

Це, знову ж таки, свідчить про те, що повністю захищених від коронавірусу не існує. Проте найбільша небезпека зберігається для людей похилого віку.

До чого може призвести нехтування застереженнями розповів доцент генетики в Університеті штату Юта Клемент Чоу. Він повідомив у Twitter, що потрапив до відділення інтенсивної терапії з коронавірусом.

I was the first COVID19 patient in the ICU on Thursday. Now there are many more.

— Clement “beating COVID19” Chow (@ClementYChow) March 15, 2020