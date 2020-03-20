Останні дані з багатьох країн світу підтверджують інформацію, що коронавірус Covid-19 справді несе найбільшу загрозу для літніх людей, проте через це молоді люди почали легковажити.

Попри запровадження обмежень і карантину в багатьох державах світу не припиняють ходити в кафе, ресторани, кіно тощо. Деякі магазини, які займаються продажем спеціалізованих товарів, відмовляються зачинятися, оскільки не вбачають великої небезпеки і намагаються “обійти” закон.

І в Україні ця ситуація постала особливо гостро. Попри запровадження національного карантину і заклики якомога рідше виходити з дому, щодня на вулицях можна побачити сотні людей, які використовують цей час для того, щоб ходити на прогулянки, гуляти з друзями.

Звичайно, нині в Україні спостерігається дещо краща ситуація, ніж в інших країнах Європи, але не можна нехтувати своєю безпекою

Факти ICTV розповідають, хто і як часто хворіє на новий тип коронавірусу і як хвороба розповсюджена у світі.

Чи хворіє молодь на коронавірус



Інформація з усього світу підтверджує, що найбільша небезпека від коронавірусу у літніх людей, проте молоді підхоплюють захворювання так само часто.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США опублікували статистику захворюваності станом на 16 березня. Згідно з нею, з 12 лютого понад 20% випадків захворювання припадали на вік 20-44 роки.

Рівень госпіталізації під час захворювання на коронавірус дійсно найвищий у вікової групи 65-74 роки. Проте одразу після неї йде категорія 20-44 роки.

Хоча смертність у цій групі все ще залишається невисокою, приблизно у 2-4% випадків лікарям доводиться переводити пацієнтів у відділення інтенсивної терапії.

Нещодавно в Китаї почали більш детальний розгляд спалаху захворювання. Нині дослідження знаходиться на ранній стадії, але навіть з нього випливає, що загроза захворювання у молодого покоління досить висока.

З більш як 80 тис. випадків інфікування 2 143 припадали на дітей. Більшість захворювань на коронавірус проходили у легкій формі.

А в Італії 1,2% захворювань на коронавірус припадає на людей віком 0-18 років, ще 24,7% на вік 19-50 років.

Це, знову ж таки, свідчить про те, що повністю захищених від коронавірусу не існує. Проте найбільша небезпека зберігається для людей похилого віку.

До чого може призвести нехтування застереженнями розповів доцент генетики в Університеті штату Юта Клемент Чоу. Він повідомив у Twitter, що потрапив до відділення інтенсивної терапії з коронавірусом.

I was the first COVID19 patient in the ICU on Thursday. Now there are many more. — Clement “beating COVID19” Chow (@ClementYChow) March 15, 2020

За словами Чоу, він не входить до групи ризику, проте його випадок є досить важким.

Аби не допустити поширення коронавірусу, держави запроваджували різноманітні обмеження. Особливо добре вони показали себе в Китаї.

Перші значні обмеження на пересування громадян почалися 23 січня. Ухань закрили на карантин. 26 січня у багатьох містах зачинили розважальні заклади.

Людей закликали залишатися вдома, щоб не наражати себе на небезпеку. Такі дії призвели до того, що з 15 лютого кількість нових випадків інфікування у Китаї значно зменшилася, а з 17 лютого спостерігається спад активних захворювань на коронавірус.

19 березня в провінції Хубей не виявили жодного нового випадку захворювання. Спалах Covid-19 впевнено йде на спад.

Ситуація з коронавірусом у світі

За даними сайту Statista, у світі зареєстрували більш як 244,5 тис. захворювань на новий тип коронавірусу. Проте у ВООЗ підтверджено більше 210 тис. випадків.

Лідером за кількістю зареєстрованих випадків залишається Китай – 81 199.

Італія на другому місці і є епіцентром захворювання в Європі з 41 035 випадками. Третя сходинка за кількістю підтверджених інфікованих за Іраном – 18 407.

Всього одного хворого зафіксували в таких країнах як Непал, Нікарагуа, Фіджі, Сомалі.

Станом на сьогодні в Україні підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус, три з яких стали летальними. За рівнем підтверджених інфікувань наша країна ще далеко навіть від Польщі, де зареєстровано 355 випадків.

Проте директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко вважає, що загалом в країні може бути близько 200 хворих на Covid-19.

Тому усім варто дотримуватися режимів, які вводять в їхніх країнах.

Дистанційна робота, температурний скринінг, карантин, обмеження у громадському транспорті, робота лікарів у захисних костюмах, закриття кордонів – ось далеко не повний перелік заходів, які ухвалюють в різних країнах світу для того, щоб не допустити розповсюдження хвороби.

В Україні реакція на перший випадок зараження коронавірусом була дуже швидкою. В країні вже оголосили національний карантин, просять людей не виходити з дому без потреби, обмежили роботу різноманітних закладів та громадського транспорту. Ведеться робота для того, щоб повернути всіх охочих українців з-за кордону.

Лікування коронавірусу

Після перших випадків захворювання на коронавірус, у світі почали роботу над вакцинами. Наразі у виробництві є близько 20 вакцин.

У США розпочали перші тести на людях, проте навіть це вселяє мало оптимізму.

Справа в тому, що процес тестування досить складний, адже в ньому потрібно враховувати велику кількість нюансів. Тому більшість дослідників схиляється до думки, що завершений варіант з’явиться лише наприкінці 2020 року.

Проте вакцину також доведеться запустити у масове виробництво, через що ми навряд чи побачимо її до середини 2021 року.

Оскільки Covid-19 є новим захворюванням, то і ліків від нього, як таких немає. Станом на сьогодні лікарям не рекомендують використовувати жодний антивірусний препарат у боротьбі із коронавірусом.

Тому медики зосереджені на тому, щоб полегшувати симптоми за допомогою:

знеболювальних;

сиропу або ліків від кашлю;

споживання рідини;

відпочинку хворого.

Медики визначають лікування залежно від стану хворого. Якщо важкий, то пацієнта госпіталізують.

Тим часом лікарі намагаються застосовувати експериментальне лікування на деяких хворих. Так, одним з дієвих методів лікування вважалася комбінація препаратів лопінавір та ритонавір, які використовуються для лікування ВІЛ.

Проте останні дослідження китайських науковців показують, що препарати виявилися неефективними для лікування важких випадків інфікування коронавірусом.

Водночас є надія на лікування комбінацією гідроксихлорохіна та азитроміцина. Оприлюднені 17 березня результати показують, що кількість хворих набагато швидше зменшилася у групі, де використовували зазначені препарати.

Однак цей метод лікування до кінця не досліджений і може нести значні ризики.

Сьогодні усім людям залишається лише дотримуватися рекомендацій щодо запобіганню зараження коронавірусом:

часто мити руки;

перебувати вдома та уникати контактів з людьми;

залишайтеся вдома у випадку захворювання;

прикриватися під час кашляння і чхання;

носити маску у випадку захворювання.

Тільки від нас залежить, наскільки великою буде пандемія Covid-19, тому дотримуйтеся обмежень і не наражайте себе на небезпеку.

Владислав Бомбела