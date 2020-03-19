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Факти / Lifestyle

Парацетамол чи Ібупрофен? Комаровський про те, як приймати жарознижувальні

Український лікар Євген Комаровський розповів, як правильно приймати жарознижувальні препарати.

– Ви згадували про ібупрофен і парацетамол. А чи не порадите ви нам особливо правильні схеми, за якими варто застосовувати ці препарати. Одразу скажу вам, друзі: ніяких схем застосування жарознижувальних засобів не існує, – заявив Комаровський.

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Він зазначив, що не варто дітям за будь-якої хвороби давати парацетамол або ібупрофен планово під час підвищення температури.

– Жарознижувальні засоби використовуються тільки за прямими показаннями, тобто симптоматично. Є висока температура – даємо, болить щось – даємо, все нормально, помірна температура, стан не порушений – не даємо, – зазначив Євгена Комаровський.

 

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Вы упоминали про ибупрофен и парацетамол. А не посоветуете ли вы нам особо правильные схемы, по которым стоит применять эти препараты? ⠀ Сразу скажу вам друзья: никаких схем применения жаропонижающих средств не существует. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что при какой-то детской болезни, которая сопровождается повышенной температурой, надо парацетамол или ибупрофен давать планово, например, по одной чайной ложке сиропа три раза в день, так вот этот человек ничего не понимает в лечении жаропонижающими средствами. Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даём, болит что-то – даём, всё нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем. ⠀ #докторкомаровский #видеоеок #температураЕОК #жаропонижающие

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Раніше Факти ICTV писали, що лікар Євген Комаровський пояснив, чи можна дітям виходити на вулицю під час корантину через коронавірус.

Фото: Dreamstime

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