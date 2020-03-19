Український лікар Євген Комаровський розповів, як правильно приймати жарознижувальні препарати.

– Ви згадували про ібупрофен і парацетамол. А чи не порадите ви нам особливо правильні схеми, за якими варто застосовувати ці препарати. Одразу скажу вам, друзі: ніяких схем застосування жарознижувальних засобів не існує, – заявив Комаровський.

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Він зазначив, що не варто дітям за будь-якої хвороби давати парацетамол або ібупрофен планово під час підвищення температури.

– Жарознижувальні засоби використовуються тільки за прямими показаннями, тобто симптоматично. Є висока температура – даємо, болить щось – даємо, все нормально, помірна температура, стан не порушений – не даємо, – зазначив Євгена Комаровський.

Раніше Факти ICTV писали, що лікар Євген Комаровський пояснив, чи можна дітям виходити на вулицю під час корантину через коронавірус.