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У РФ почали випробування вакцини проти коронавірусу

У Росії для профілактики та контролю епідемії Covid-19 науковий центр вірусології та біотехнології Вектор Росспоживнагляду розробив прототипи вакцин, засновані на шести різних технологічних платформах.

– Дослідникам вдалося створити вакцини як на основі рекомбінантних вірусних векторів грипу, кору і везикулярного стоматиту, що широко застосовуються, так і на основі перспективних технологій синтетичних вакцин: мРНК-вакцини, пептидні вакцини і субодиничні вакцини, – йдеться у повідомленні.

Випробування проводяться на лабораторних тваринах.

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Російські вчені розраховують, що впровадження вакцини проти коронавірусу буде можливим вже у четвертому кварталі 2020 року.

Нагадаємо, два дні тому у ВООЗ заявили про початок тестування вакцини від коронавірусу Covid-19.

Джерело: Роспотребнадзор

Фото: Dreamstime

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