PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Як зробити антисептик з горілки – рецепт

Через дефіцит антисептиків в магазинах в мережі ширяться різноманітні рецепти антибактеріальних гелів та спреїв в домашніх умовах. Українцям радять готувати антисептики вдома на основі різних дезінфектантів, зокрема горілки.

Як приготувати антисептик в домашніх умовах з горілкою?

Інгредієнти:

  • 1 ст. л. хлоргексидину
  • 5 ст. л. горілки
  • 1 ст. л. води
  • 5 ч. л. ефірної олії лаванди

Приготування:

Змішайте всі компоненти. Дайте настоятися антисептику кілька годин.

Увага! Фахівці не підтверджують ефективність антисептика, де як головний дезінфектант використовується горілка.

– Має бути спирт 70%. У горілки градус менше – усього 40%. Виробники готових антисептиків компенсують менший вміст спирту іншими компонентами. Я б не радила готувати антисептики на основі горілки. Бактерії є чутливими до спирту 70%. Антисептики на основі горілки не захистять, – каже доктор медичних наук, епідеміолог Алла Мироненко.

Читайте: Рецепт антисептика в домашніх умовах: топ-3 рецепти

Альтернативою спирту в складі антисептика може бути хлоргексидин.

– Можна використовувати замість спирту в антисептиках хлоргексидин, але обов’язково двовідсотковий, – каже стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

Как сделать антисептик для рук - рецепт ВОЗ

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити антисептик в домашніх умовах без гліцерину.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка