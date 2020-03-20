Через дефіцит антисептиків в магазинах в мережі ширяться різноманітні рецепти антибактеріальних гелів та спреїв в домашніх умовах. Українцям радять готувати антисептики вдома на основі різних дезінфектантів, зокрема горілки.

Як приготувати антисептик в домашніх умовах з горілкою?

Інгредієнти:

1 ст. л. хлоргексидину

5 ст. л. горілки

1 ст. л. води

5 ч. л. ефірної олії лаванди

Приготування:

Змішайте всі компоненти. Дайте настоятися антисептику кілька годин.

Увага! Фахівці не підтверджують ефективність антисептика, де як головний дезінфектант використовується горілка.

– Має бути спирт 70%. У горілки градус менше – усього 40%. Виробники готових антисептиків компенсують менший вміст спирту іншими компонентами. Я б не радила готувати антисептики на основі горілки. Бактерії є чутливими до спирту 70%. Антисептики на основі горілки не захистять, – каже доктор медичних наук, епідеміолог Алла Мироненко.

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Альтернативою спирту в складі антисептика може бути хлоргексидин.

– Можна використовувати замість спирту в антисептиках хлоргексидин, але обов’язково двовідсотковий, – каже стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити антисептик в домашніх умовах без гліцерину.