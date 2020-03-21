Напівзаходами з пандемією не впоратись: що робити з ситуацією довкола коронавірусу

Стрімке поширення коронавірусу в Італії призвело до колапсу системи охорони здоров’я країни – смертність сягає 8,6% від кількості інфікованих.

На межі колапсу і система охорони здоров’я Швейцарії. 18 березня керівник відділу інфекційних захворювань швейцарського федерального управління охорони здоров’я Даніель Кох за 2 650 підтверджених випадках спрогнозував колапс через десять днів.

За чотири дні у Швейцарії вже 5 544 випадки. Для допомоги органам влади та медичному персоналу залучили близько восьми тисяч військових.

В Україні наразі зафіксовано вже 47 офіційних випадків коронавірусу, з них – 3 летальні. Таким чином, смертність становить близько 7%.

У країні ухвалено низку складних, але дуже важливих рішень. Однак цих рішень все одно не достатньо.

Соціальну самоізоляцію багато хто із громадян сприйняв як канікули, відпустку, а керівники юридичних осіб як рекомендацію. Тому на дитячих майданчиках продовжують гуляти діти і батьками.

Хоча вже з 25 березня КМДА заборонила користуватися спортивними і дитячими майданчиками.

Не всі магазини, ринки, ресторани та заклади іншого спрямування припинили роботу. Хоча, дійсно, більшість дотрималась правил карантину.

Можливо, потрібна жорстка кримінальна відповідальність? Як керівників юридичних осіб, так і громадян за недотримання заходів карантину, обов’язкової самоізоляції. Вчора так зробив Ізраїль.

Для прикладу у нас є Китай, який поборов коронавірус завдяки тотальній самоізоляції громадян в 11-мільйонному місті Ухань. Наразі у країні кількість тих, хто вилікувався майже така сама, як і кількість хворих.

Коронавірус не сприймає незручностей, неминучих економічних і фінансових втрат.

Як казав сьогодні арсен Аваков, про збитки подумаємо, коли виживемо.

Україні потрібно ще радикальніше та швидше діяти. Уже сьогодні в місцях спалаху Covid-19 мають бути опрацьовані плани повного зупинення громадського транспорту, а також зупинки виробництв за винятком підприємств стратегічного значення.

Підвіз працівників до місць роботи на стратегічно важливих підприємствах повинна взяти на себе місцева влада та підприємці.

З завтрашнього дня таке рішення вступає в силу у Києві.

Необхідно діяти рішуче Національній поліції та іншим державним інституціям, аби забезпечити виконання ухвалених рішень.

Або ми, використовуючи непопулярні жорсткі рішення, зупинимо коронавірус протягом кількох місяців (Китай це зробив за два з моменту), або будемо боротися протягом півроку і більше.

Наразі у нас ще є всі шанси не повторити італійський сценарій.

Дуже важливою є поведінка політиків, які публічно демонструють розуміння небезпеки, дбають не про власні політичні дивіденди.

Політики заради ефективної протидії мають об’єднати зусилля, забути про вчорашні чвари, образи, продемонструвати єдність.

Надзвичайно слабо система охорони здоров’я підходить до протидії Covid-19.

Насамперед необхідно забезпечити індивідуальними засобами захисту медичні заклади, визначені для надання допомоги хворим.

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Термінового перегляду потребує наказ МОЗ №663 від 13 березня 2020 року. Наказ, який сьогодні не дає лікарю підстав зробити забір біологічного матеріалу у хворих на пневмонію для проведення аналізу на коронавірус.

Надзвичайно важливим є правильний алгоритм госпіталізації. 80% пацієнтів, які в легкій формі переносять захворювання, не потрібно направляти до лікарняних закладів. Інакше вони займуть ліжка, які знадобляться для пацієнтів із важким перебігом захворювання, а ліжок не буде.

Завдання – не перевантажити лікувальні заклади, що дасть змогу знизити летальність від коронавірусу.

МОЗ також повинно розробити поетапний план перепрофілювання лікарень.

Потрібно забезпечити їх необхідним обладнанням, а медичний персонал – індивідуальними засобами захисту.

Найближчим часом очікуємо, що незабаром у країну завезуть достатньо тест-систем. Без тотального тестування нам не обійтися і не перемогти Covid-19.

Адже чим швидше можна буде виявляти нові випадки захворювання на коронавірус, тим швидке його можна буде подолати!