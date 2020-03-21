Медичні маски та гумо рукавички вважають одними з головних превентивних методів боротьби з пандемією коронавірусу.

Як користуватися гумовими рукавичками під час пандемії коронавірусу

Носити рукавички постійно не варто, зокрема, якщо ви пересуваєтеся на власному транспорті. Ви можете просто обробити антисептиком ті поверхні, яких торкаєтеся.

Якщо ви відвідуєте загально доступні місця, наприклад магазин, громадський транспорт, то там використання рукавичок підвищить вашу безпеку.

Категорично заборонено в рукавичках торкатися обличчя , бо їх завдання відокремити вашу шкіру від зовнішнього середовища. Тому, коли ви вийшли з транспорту, то краще зняти рукавички та просто їх викинути. Їх не можна використовувати повторно.

, бо їх завдання відокремити вашу шкіру від зовнішнього середовища. Тому, коли ви вийшли з транспорту, то краще зняти рукавички та просто їх викинути. Їх не можна використовувати повторно. Обробляти рукавички антисептиком також не можна.

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Як правильно користуватися медичними масками

Маски потрібно носити у місцях скупчення людей, а не на самоті, бо вона не захищає здорову людину від вірусу. Але вона зменшує ризик того, що хвора людина може заразити здорових, бо є інкубаційний період, коли симптоми не відчуваються.

Маску потрібно використовувати 2-4 години, а потім викидати. Їх заборонено обробляти антисептиками чи термічно та використовувати повторно.

Раніше Факти ICTV публікували відповіді на найпоширеніші запитання про медичні захисні маски.