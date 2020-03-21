Медичні маски та гумо рукавички вважають одними з головних превентивних методів боротьби з пандемією коронавірусу.
Як користуватися гумовими рукавичками під час пандемії коронавірусу
- Носити рукавички постійно не варто, зокрема, якщо ви пересуваєтеся на власному транспорті. Ви можете просто обробити антисептиком ті поверхні, яких торкаєтеся.
- Якщо ви відвідуєте загально доступні місця, наприклад магазин, громадський транспорт, то там використання рукавичок підвищить вашу безпеку.
- Категорично заборонено в рукавичках торкатися обличчя, бо їх завдання відокремити вашу шкіру від зовнішнього середовища. Тому, коли ви вийшли з транспорту, то краще зняти рукавички та просто їх викинути. Їх не можна використовувати повторно.
- Обробляти рукавички антисептиком також не можна.
Читайте: Три способи зробити медичну маску своїми руками
Як правильно користуватися медичними масками
- Маски потрібно носити у місцях скупчення людей, а не на самоті, бо вона не захищає здорову людину від вірусу. Але вона зменшує ризик того, що хвора людина може заразити здорових, бо є інкубаційний період, коли симптоми не відчуваються.
- Маску потрібно використовувати 2-4 години, а потім викидати. Їх заборонено обробляти антисептиками чи термічно та використовувати повторно.
Раніше Факти ICTV публікували відповіді на найпоширеніші запитання про медичні захисні маски.