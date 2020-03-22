Вчені радять відмовитися від сексу на час карантину

Пари, які не живуть разом або належать до групи ризику захворювання на коронавірус, повинні на деякий час відмовитися від сексу.

Про це заявив професор Пол Хантер.

За його словами, якщо у одного з партнерів з’являються такі симптоми, як кашель або лихоманка, і він живе окремо від партнера – парі слід відмовитися від сексу на сім днів.

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Пари, які живуть разом, також повинні утримуватися від сексу. Якщо один з партнерів відноситься до групи підвищеного ризику, наприклад, старше 70 років, вже хворіє, в положенні, або у одного з них можливі симптоми Covid-19.

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