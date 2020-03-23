Згідно з останніми американськими дослідженнями, люди із астмою мають більший ризик захворіти на Covid-19.

Доведено, що вірус може провокувати напади астми.

У Центрі громадського здоров’я України нагадали, що вакцини проти коронавірусу наразі немає: єдиний спосіб запобігти Covid-19 – уникати впливу вірусу.

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Як вберегтися від коронавірусу людям із астмою?

Продовжуйте приймати ліки від астми

Обов’язково переконайтеся, що вдома є достатньо необхідних медикаментів щонайменше на 30 днів. Зателефонуйте до свого лікаря чи фармацевта, сплануйте доставку ліків за рецептом додому.

Завжди носіть інгалятор з собою!

Щоденно очищуйте речі та поверхні у домі

Йдеться про ті речі, яких людина торкається найчастіше – гаджети, сантехніка,дверні ручки, вимикачі світла тощо. Перед використанням перевірте дезінфікуючі засоби – деякі з них можуть спровокувати напад астми.

Зберігайте спокій

Дослідження довели, що поширення коронавірусу викликають у людей сильне відчуття тривоги та стрес. Розважте себе хорошою книгою, грою чи фільмом і, головне, женіть від себе будь-який негатив. Сильні емоції часто провокують напад астми.

Відмовтесь від зустрічей

Вірус поширюється швидше, ніж можна подумати: тисячі інфікованих людей досі не можуть зрозуміти, яким чином до організму потрапив вірус. Багато людей не підозрюють, що стали носіями коронавірусу. Однак потрапляння інфекції в організм людини із астмою може призвести до летальних наслідків.

Обмежте себе в живому спілкуванні, ізолюйтеся від сусідів чи членів родини, у яких з’явилися симптоми ГРВІ. За ліками чи продуктами попросіть сходити когось із близьких або ж користуйтесь безконтактною доставкою.

У Центрі громадського здоров’я закликали невідкладно звертатися до лікаря у разі появі нових симптомів, не схожих на звичну астму.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що у МОЗ вирішили не закривати лікарні під час пандемії коронавірусу.

Джерело: Центр громадського здоров’я України