Ефективність препарату Гропринозин в боротьбі з кононавірусом сьогодні не доведена, тому не варто бігти за ним в аптеку і займатися самолікуванням.

Гропринозин – противірусний засіб з імуномодилювальними властивостями.

– Це синтетичний аналог препарату Рибоксин, розроблений 40 років тому. Його головна діюча речовина – інозин пранобекс. Це імуномодулятор. Він має стимулювальну властивість, підвищує фізичну активність, запускає обмінні процеси. Він стимулює вироблення захисних клітин, які є вбивцями вірусів, інфекційних захворювань. Але говорити про те, що він допомагає при коронавірусі, не можна. Такі дослідження не проводилися, – каже екс-заступник головного санітарного лікаря Києва Юлій Жигалов.

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За словами фахівця, цей препарат призначають під час герпесу, імунодефіцитах. У нього є низка побічних ефектів, серед яких підвищення рівня сечової кислоти в крові та сечі, нездужання, головний біль, запаморочення, зниження апетиту, нудота, висипання, алергія.

– Я б не рекомендував цей препарат своїм пацієнтам. Він може негативно впливати на роботу інших клітин, збивати роботу імунітету. Особливо він небажаний в умовах, коли вже поширюється вірус, – продовжує Юлій Жигалов.

На думку лікаря, головним засобом в боротьбі з коронавірусом зараз не є імуномодулятори, а самоізоляція.

– Нині головне – мінімізувати ризики, дотримуватися самоізоляції. Інші ж рекомендації стандартні: здоровий сон, відпочинок, повноцінне харчування, вітамінотерапія, гарячі напої, – підсумовує Юлій Жигалов.

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