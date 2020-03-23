Французькі вчені заявили про обнадійливі клінічні дослідження ефективності застосування гідроксихлорохіну в поєднанні з антибіотиком азитроміцином для лікування нового коронавірусу.

14 пацієнтів протягом десяти днів приймали перорально 200 мг сульфату гідроксихлорохіну три рази на день. Шестеро з них додатково отримували для запобігання суперінфекції перші два дні 500 мг азитроміцину на день, а потім протягом чотирьох днів – 250 мг.

У всіх шістьох людей побічних ефектів на серці за час дослідження помічено не було.

Уже на п’ятий день у цих пацієнтів тести на коронавірус дали негативний результат, який було підтверджено в наступні дні. Тобто, усі хворі Covid-19 у тестовій групі за п’ять днів повністю вилікувалися.

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Цікаво й те, що одна пацієнтка, яка отримувала тільки гідроксихлорохін, і не вилікувалася, на восьмий день дослідження почала приймати азитроміцин, а на дев’ятий день її проби на вірус були вже негативними.

До слова, дослідники у Китаї стверджують, що японський препарат проти нових штамів грипу Фавіпіравір підвищує ефективність у лікуванні нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Джерело: ScienceDirect