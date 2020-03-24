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Факти / Lifestyle

Хантавірус: симптоми хвороби та чи варто побоюватися нової епідемії

У Китаї зафіксована смерть людини від хантавірусу, переданого людині від мишей.

У провінції Юньнань людина, в якої  виявили хантавірус, померла в автобусі під час поїздки у провінцію Шаньдун, де вона працювала.

Хантавірусом людина може заразитися в результаті контакту з гризунами або їхньою сечею, слиною або калом. Людина заражається аерозольним шляхом під час вдихання пилу, що містить частинки слини, сечі.

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Нової епідемії боятися не варто, бо хантавірус не передається від людини до людини.

Симптоми хантавірусу

Хвороба починається з лихоманки, ознобу, болю у м’язах або шлунково-кишкових симптомів, але може швидко прогресувати до захворювання, що становить загрозу для життя.

Симптоми хантавірусного легеневого синдрому зазвичай з’являються через 2-4 тижні, але можуть з’явитися і через тиждень, і через 6 тижнів після впливу вірусу.

Раніше Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про туберкульоз і методи його лікування.

Джерело: Global Times

Фото: Dreamstime

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