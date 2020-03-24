Окуляри, рукавиці та антисептик. Як захиститись від коронавірусу на вулиці

З оголошенням карантину людей на вулицях українських міст значно поменшало. Школярів і студентів розпустили по домівках, закрилися багато офісів і магазинів. Та не кожен має можливість лишитися вдома, бо є невідкладна робота, треба вийти в гастроном чи аптеку.

Тож, як правильно це зробити й не наразитися на зайвий ризик?

Найближча небезпека чатує на нас одразу за порогом. Дослідники підрахували: на кнопці ліфта мікробів може бути більше, ніж у громадській вбиральні.

Україною вже шириться китайський досвід користування ліфтами. Тут у нагоді стає звичайна зубочистка, якою натискають на кнопки.

Якщо у вашому під’їзді такий лайфхак ще не опанували, перед виходом із квартири вдягніть рукавички. Або спробуйте натиснути кнопку чим завгодно, тільки не пальцями.

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Після контакту з металевими або пластиковими поверхнями варто одразу дезінфікувати руки.

Поширену думку, що маска потрібна лише тим, хто вже захворів, фахівці вважають помилковою. Але носити маску просто на вулиці експерти-вірусологи не радять.

Вдягати маску треба перед посадкою в маршрутку чи таксі. Стежте при цьому, аби водій теж був захищений.

Натомість, якщо ви їдете один у власній автівці, маска вам не потрібна.

У масці та захисних рукавичках варто також відвідувати аптеки та магазини. Там важливо ще й дотримуватися дистанції з іншими покупцями.

Після контакту з грошима та дверними ручками рукавички варто змінити. На них може залишитися вірус.

Регулярної дезінфекції потребують також офісна техніка, столи і дверні ручки. Та, звісно, наш головний друг і порадник – мобільний телефон.

Лікар Комаровський радить самоізоляцію, зволожувати повітря у приміщенні, багато пити води або чаю. Для імунітету також важливий здоровий та повноцінний сон.

Засоби захисту, чисті руки і максимально можлива самоізоляція. Усе це, якщо й не гарантує нам цілковитої безпеки, але допоможе звести ризик зараження до мінімуму.

Факти ICTV раніше писали про те, як не панікувати на карантині.