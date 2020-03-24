В Україні виготовили перші 600 тест-систем на Covid-19

Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ виготовив першу партію вітчизняних тестів на Covid-19 та передав їх до Києва та Житомира.

– Перші партії тест-систем для діагностики коронавірусу Covid-19 (на 600 аналізів) Інститут молекулярної біології і генетики НАН України вже передав для використання в Житомирському обласному лабораторному центрі МОЗ та до Центру громадського здоров’я МОЗ у Києві, – йдеться у повідомленні.

Водночас в інституті вказали на проблеми з фінансуванням проекту, бо отримали з великою затримкою (вчора, 23 березня) незначні кошти на виробництво тест-систем.

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– Президія Академії веде інтенсивні перемовини з Кабінетом міністрів України щодо фінансування для виробництва наступних партій, – наголошують в НАНУ.

Нагадаємо, 23 березня в Україну прибув літак із Китаю, яким доправили тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести на Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів, маски, захисні костюми та інші засоби боротьби з коронавірусом, які розподілили між усіма регіонами України.

Станом на ранок 24 березня в Україні було 97 хворих на Covid-19. Однак за день було багато нових випадків, які врахують в ранковому зведенні МОЗ.