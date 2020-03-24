Як мило та спирт вбивають вірус Covid-19 – пояснення лікаря

Постійне миття рук та дезінфектори на основі спирту фактично вбивають мікроорганізм, який викликає захворювання Сovid-19.

Як проходить цей процес пояснює вірусолог Джон Вільямс з Медичного центру Пітсбурга.

Мило і гаряча вода

Коронавіруси покриті ворсинками, які при потраплянні на людину чіпляються за її клітини. Але під ними знаходиться зовнішня основа вірусу. Вона утворена з ліпідів, які схожі на звичайний жир.

– Уявіть, що віруси – це тарілка, покрита залишками жиру. Ви намагаєтесь мити посуд холодною водою, але його не відтерти. Вам потрібно трохи миючого засобу для його розчинення. Мило та вода знищують зовнішній шар вірусу, тому він більше не може ”причепитись” до людських клітин, – говорить вірусолог.

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Всі мікроби, яких торкнулись молекули мила, вимиваються.

Спирт

Дезінфікуючі засоби на основі спирту можуть бути настільки ж ефективними, як мило, якщо вони використовуються правильно.

Потрібно, щоб у їхній основі був алкоголь більше 60 градусів. Тоді він зможе знищувати оболонку вірусу.

– Але треба розуміти, якщо хтось просто чхає у руку, а потім поливає її антисептиком – це не завжди ефективно. Бо слиз не дає можливості знищити оболонку вірусу. Тож, якщо руки сильно забруднені – мило і вода краще, – сказав Вільямс.

Одним із обов’язкових заходів для запобігання захворювання на коронавірус є регулярна обробка рук антисептиком. Як його наносити на руки показав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.