Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) – це група захворювань, яка характеризується загальним інтоксикаційним синдромом та ураженням верхніх дихальних шляхів. Науці відомо понад 200 видів збудників ГРВІ.

Головними симптомами появи таких вірусних інфекцій є:

підвищена температура тіла;

кашель;

біль у горлі;

нежить;

біль у м’язах.

Ефективність ліків завжди залежить від вірусу, який викликав інфекцію. Найефективнішими є противірусні засоби.

Оскільки найчастішим збудником ГРВІ буде саме вірус грипу, найкращим, згідно з міжнародними протоколами, є Озельтамівір.

На українському ринку він представлений препаратами Сельтавір і Таміфлю.

Ефективність Озельтамівіру полягає в тому, що він не дає вірусу грипу розвиватись в організмі людини.

Зауважимо, що у випадку кожного іншого збудника разом з лікарем потрібно буде підбирати інший противірусний засіб.

Не складайте план лікування самотужки: радити противірусні препарати має тільки ваш сімейний лікар. Вживати противірусні засоби та антибіотики теж можна лише з дозволу лікаря та після забору відповідних аналізів.

Коронавірус Covid-19 теж належить до ГРВІ, але наразі у медиків немає ліків, які б доведено зупиняли розвиток цієї інфекції в організмі.