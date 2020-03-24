Які препарати найбільш ефективні під час ГРВІ?
Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) – це група захворювань, яка характеризується загальним інтоксикаційним синдромом та ураженням верхніх дихальних шляхів. Науці відомо понад 200 видів збудників ГРВІ.
Головними симптомами появи таких вірусних інфекцій є:
- підвищена температура тіла;
- кашель;
- біль у горлі;
- нежить;
- біль у м’язах.
Ефективність ліків завжди залежить від вірусу, який викликав інфекцію. Найефективнішими є противірусні засоби.
Оскільки найчастішим збудником ГРВІ буде саме вірус грипу, найкращим, згідно з міжнародними протоколами, є Озельтамівір.
На українському ринку він представлений препаратами Сельтавір і Таміфлю.
Ефективність Озельтамівіру полягає в тому, що він не дає вірусу грипу розвиватись в організмі людини.
Зауважимо, що у випадку кожного іншого збудника разом з лікарем потрібно буде підбирати інший противірусний засіб.
Не складайте план лікування самотужки: радити противірусні препарати має тільки ваш сімейний лікар. Вживати противірусні засоби та антибіотики теж можна лише з дозволу лікаря та після забору відповідних аналізів.
Коронавірус Covid-19 теж належить до ГРВІ, але наразі у медиків немає ліків, які б доведено зупиняли розвиток цієї інфекції в організмі.
Що у жодному разі не можна приймати під час ГРВІ?
Після появи перших симптомів ГРВІ більшість пацієнтів починають вживати протизапальні ліки, зокрема відомий усім парацетамол. Це головна помилка під час самолікування.
На ринку є багато різних медпрепаратів, які в рекламі називають противірусними або ефективними у боротьбі з грипом. Парадоксально, але ліки зі словом грип у назві найчастіше до самого грипу не мають жодного відношення.
Приймаючи такі ліки, ви просто знижуєте температуру тіла. А менша температура тіла і створює ті умови, у яких вірус розмножується і поширюється швидше.
Збивати температуру під час вірусних захворюваннях нижче 38 градусів (або навіть 38,5) – шкідливо для здоров’я.
У випадку ГРВІ лікарі не радять вживати протизапальні ліки без противірусної терапії.
Враховуючи, що вірус уражає судинну стінку та робить її проникливою – не можна вживати анальгін. Цей препарат може викликати кровотечу.
Які з ефективних препаратів можна придбати без рецепту?
Більшість противірусних засобів в аптеках України продаються без рецепту.
На час карантину можна проконсультуватися з лікарем у телефонному режимі і придбати в аптеці потрібні медикаменти. Йти в поліклініку за рецептом не потрібно.
Противірусні ліки Озельтамівір лікарі призначають лише за умови чіткого розуміння, що пацієнт має ускладнення чи небезпечний штам грипу.
Якщо симптоми ледь відчутні – краще відмовтесь від таких сильних медикаментів.
На початкових стадіях ГРВІ можна вилікувати без медикаментів: створіть для себе такі умови, за яких ваш імунітет сам впорається з вірусом. Більше відпочивайте, дотримуйтесь постільного режиму, провітрюйте своє помешкання та користуйтесь окремим посудом.
Часто самолікування без консультацій з сімейним лікарем тільки погіршує стан здоров’я.
Яке лікування під час ГРВІ підійде дітям?
Дітям під час ГРВІ потрібна противірусна терапія, тому лікування повинно підбиратись із противірусних засобів.
Виконуйте рекомендації вашого сімейного лікаря та не збивайте температуру, якщо стовпчик термометра показує менше 38 градусів.
Важливо знати, що Американська асоціація педіатрів не рекомендує використання спиртовмісних препаратів дітям до 12 років. Дітям до 6 років такі ліки вживати заборонено.
Діти грудного віку обов’язково повинні бути на грудному вигодовуванні. Саме воно дає змогу маленьким дітям отримати з молоком матері ліки від вірусів та сильний імунітет.
Чи допомагає вакцинація у лікуванні ГРВІ?
Безумовно.
Вся проблема в тому, що віруси постійно мутують, а вакцина діє лише на той збудник, для якого її виготовляли.
Якби віруси не вміли мутувати, вакцинація давно б подолала будь-які прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій.
Окрім ліків, чим ще лікується ГРВІ?
Під час хвороби, яка вже розвинулась, потрібно допомогти своєму організму: вживати багато рідини, не навантажувати організм важкою їжею.
Якщо є підвищення температури, не знижуйте її: так організм бореться з вірусом, і це треба прийняти як благо.
Окрім чаю, пийте вітамінні напої з журавлини, шипшини чи бузини.
Практикуйте обтирання тіла водою з ефірними оліями – лікарі радять лимонну, м’ятну або евкаліптову.