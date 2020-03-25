Кожного дня у світі фіксують тисячі нових випадків захворювання на коронавірус Covid-19. Водночас країни роблять усе можливе, щоб запобігти подальшому розповсюдженню хвороби.

Проте навіть обмежувальних заходів не завжди достатньо, щоб люди серйозно сприймали загрозу. У багатьох країнах молодь продовжує виходити на вулиці, ходити на пляжі, влаштовувати вечірки, наражаючи себе та інших на небезпеку.

Останні дані показують, що кількість заражень інфекцією продовжує зростати, а нові дослідження не вселяють оптимізму.

Факти ICTV розповідають, як поширюється захворювання серед молоді і про що свідчать останні дані.

Розповсюдження коронавірусу

Підтверджені випадки коронавірусу у світі почали різко зростати у березні. Наприклад, у США станом на 10 березня зафіксували 994 пацієнтів з Covid-19. Але вже за два тижні кількість хворих зросла до 54,8 тис., з яких 53,7 тис. – в активній фазі. Це означає, що люди лікуються від цієї хвороби.

Спікер Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Харріс 24 березня заявила, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу у Сполучених Штатах справді погіршилася, і невдовзі саме ця країна може стати новим центром пандемії.

Вона також розповіла, що протягом минулої доби близько 85% нових випадків захворювання зафіксували на території Європи і США, а ще 40% з них припадали на Америку.

А в новому аналізі щодо Італії, яка є осередком коронавірусу в Європі, розповідають, що до такого розповсюдження хвороби могла призвести халатність.

Так, перші випадки с симптомами Covid-19 в країні зафіксували ще на початку січня. Через те, що люди та лікарі не надавали їм особливого значення, інфекція змогла швидко поширитися у регіоні Ломбардія.

Та навіть після розповсюдження не всі належним чином відреагували на заборони. Зокрема, часто можна було побачити молодих людей, які ходили у своїх справах, розважалися тощо.

Це також могло призвести до подальшого розповсюдження захворювання і погіршення ситуації в країні.

Про що говорять останні дослідження

Одне з нових досліджень, яке має насторожити молодь, провели в Китаї. Там виявили, що під час спалаху захворювання близько 2 тис. дітей захворіли на коронавірус.

Результати показали, що хоча хвороба у більшості з них протікала у легкій формі, більшість дітей були більше схильні до зараження, аніж дорослі.

Справді, найбільші ризики Covid-19 несе для літніх людей та тих, у кого є інші захворювання (астма, діабет, серцеві захворювання, тощо). Проте це не означає, що у всіх інших хвороба буде легкою.

44-річний чоловік з Китаю помер на Філіппінах 2 лютого, хоча за кілька днів до цього його стан стабілізувався. Але всього 24 години знадобилося коронавірусу для того, щоб випадок став летальним.

У Франції молода пара з Китаю (30 та 31 рік) потрапила до відділення інтенсивної терапії через Covid-19.

В Ухані (Китай) двоє 29-річних медиків заразилися коронавірусом під час роботи з пацієнтами. На жаль, лише один з них вижив.

Журналіст New York Times Джеймс Стюарт розповів, що його друг впав у кому через захворювання на коронавірус. Йому 40 років, і в нього не було проблем зі здоров’ям.

A dear friend in Madrid is in a coma with Covid-19. He’s under 40 and was in excellent condition. So much for it only killing the old and infirm. Why are NYC bars and restaurants still open? — James B. Stewart (@JamesStewartNYT) March 15, 2020

В Україні відомо, що на коронавірус захворіла 29-річна жінка, а однією з жертв вірусу стала 33-річна громадянка, в якою були також інші хвороби.

Загальна статистика щодо віку хворих наразі досить розпливчата, адже у багатьох країнах пандемія лише набирає обертів, тому зараз, в основному, орієнтуються на дані з Китаю.

Проте потрібно пам’ятати, що демографія у різних куточках світу сильно відрізняється, а це означає, що подібні показники не обов’язково відображатимуться на всіх країнах.

Голова Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США, доктор Ентоні Фаучі заявив, що зараз ретельно спостерігають за ситуацією із захворюванням на коронавірус у молодих людей.

– Схоже, що є велика різниця між цією демографією, як ми її називаємо, від Китаю і тим, що ми бачимо в Європі, – сказав він.

Фаучі також вважає, що з прогресом пандемії у світі хворітимуть все більше молодих людей.

Дослідження Центру з контролю та профілактики захворювань в США показало, що госпіталізації через Covid-19 потребували близько 38% пацієнтів у віці 20-54 років, а вік 12% людей, які потрапляли у відділення інтенсивної терапії, коливався від 20 до 44 років.

Та й навіть у Китаї середній вік хворих становить приблизно 45 років, що насторожує як для хвороби, яка “вражає лише літніх людей”.

Доктор Паял Колі вважає, що нові дані можуть свідчити про те, що молоді люди стають більше вразливими до вірусу.

То що ж з того, якщо молодь ризикує власним життям? Проте навіть у цьому запитанні є помилка, адже молоді люди, які заражені коронавірусом, піддають загрозі інших.

Останнє моделювання розповсюдження захворювання показало, що причиною пандемії могли стати носії Covid-19, в яких не було виражених симптомів.

Вчені вважають, що близько 86% хворих у Китаї не мали симптомів і тривалий час до введення карантину вони продовжували розповсюджувати хворобу.

Саме тому зараз у всьому світі вводять обмежувальні заходи.

Так, інколи хочеться зібратися з друзями на невелике застілля, відвідати рідних, загалом – не сидіти вдома. Але такими діями ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й своїх близьких.

Як поводить себе молодь під час коронавірусу

Попри те, що медики у всьому світі радять практикувати так зване соціальне дистанціювання, працювати вдома та не виходити на вулицю, не всі дотримуються порад.

Так, одним з приголомшливих випадків у США в штаті Кентуккі стала так звана коронавірусна вечірка, яку вирішила влаштувати група молодих людей, щоб показати, що вони не бояться коронавірусу.

До чого це призвело? Щонайменше одна людина, яка побувала на вечірці, захворіла на Covid-19, а потенційно хворими можуть бути всі, хто на ній був.

Крім того, під час весняних канікул американські студенти продовжують збиратися великими групами, ходити на пляжі, де є реальна небезпека розповсюдження коронавірусу.

В Університеті Флориди вже повідомили про щонайменше п’ятьох хворих студентів, які підхопили інфекцію під час весняних канікул.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявив, що більше 53% випадків захворювання у штаті виявили у людей віком від 19 до 53 років. І далеко не всі з них протікають у легкій формі.

Так, 44-річний Девід потрапив до лікарні з діагнозом Covid-19, але вже через тиждень його довелося підключити до апарату штучної вентиляції легень.

І не лише в США спостерігаються подібні проблеми з молодим поколінням. У світі почався сезон цвітіння сакури, який щороку привертає увагу сотень тисяч людей, особливо в Японії.

Через це люди нехтують правилами безпеки і виходять на вулицю, щоб милуватися чудовими деревами.

Психологи розповідають про різні причини, через які люди починають порушувати карантин. Дехто вважає, що це “їх не торкнеться”, декому здається, що вони не можуть заразитися вірусом, а хтось просто втомився від інформації про коронавірус і не приділяє їй належної уваги.

Тому найближчим часом владі доведеться пристосуватися до роботи з такими людьми і подавати інформацію у такому вигляді, щоб навіть вищевказані групи почали реагувати.

Владислав Бомбела