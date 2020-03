Кожного дня у світі фіксують тисячі нових випадків захворювання на коронавірус Covid-19. Водночас країни роблять усе можливе, щоб запобігти подальшому розповсюдженню хвороби.

Проте навіть обмежувальних заходів не завжди достатньо, щоб люди серйозно сприймали загрозу. У багатьох країнах молодь продовжує виходити на вулиці, ходити на пляжі, влаштовувати вечірки, наражаючи себе та інших на небезпеку.

Останні дані показують, що кількість заражень інфекцією продовжує зростати, а нові дослідження не вселяють оптимізму.

Факти ICTV розповідають, як поширюється захворювання серед молоді і про що свідчать останні дані.

Підтверджені випадки коронавірусу у світі почали різко зростати у березні. Наприклад, у США станом на 10 березня зафіксували 994 пацієнтів з Covid-19. Але вже за два тижні кількість хворих зросла до 54,8 тис., з яких 53,7 тис. – в активній фазі. Це означає, що люди лікуються від цієї хвороби.

Спікер Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Харріс 24 березня заявила, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу у Сполучених Штатах справді погіршилася, і невдовзі саме ця країна може стати новим центром пандемії.

Вона також розповіла, що протягом минулої доби близько 85% нових випадків захворювання зафіксували на території Європи і США, а ще 40% з них припадали на Америку.

А в новому аналізі щодо Італії, яка є осередком коронавірусу в Європі, розповідають, що до такого розповсюдження хвороби могла призвести халатність.

Так, перші випадки с симптомами Covid-19 в країні зафіксували ще на початку січня. Через те, що люди та лікарі не надавали їм особливого значення, інфекція змогла швидко поширитися у регіоні Ломбардія.

Та навіть після розповсюдження не всі належним чином відреагували на заборони. Зокрема, часто можна було побачити молодих людей, які ходили у своїх справах, розважалися тощо.

Це також могло призвести до подальшого розповсюдження захворювання і погіршення ситуації в країні.

Одне з нових досліджень, яке має насторожити молодь, провели в Китаї. Там виявили, що під час спалаху захворювання близько 2 тис. дітей захворіли на коронавірус.

Результати показали, що хоча хвороба у більшості з них протікала у легкій формі, більшість дітей були більше схильні до зараження, аніж дорослі.

Справді, найбільші ризики Covid-19 несе для літніх людей та тих, у кого є інші захворювання (астма, діабет, серцеві захворювання, тощо). Проте це не означає, що у всіх інших хвороба буде легкою.

44-річний чоловік з Китаю помер на Філіппінах 2 лютого, хоча за кілька днів до цього його стан стабілізувався. Але всього 24 години знадобилося коронавірусу для того, щоб випадок став летальним.

У Франції молода пара з Китаю (30 та 31 рік) потрапила до відділення інтенсивної терапії через Covid-19.

В Ухані (Китай) двоє 29-річних медиків заразилися коронавірусом під час роботи з пацієнтами. На жаль, лише один з них вижив.

Журналіст New York Times Джеймс Стюарт розповів, що його друг впав у кому через захворювання на коронавірус. Йому 40 років, і в нього не було проблем зі здоров’ям.

A dear friend in Madrid is in a coma with Covid-19. He’s under 40 and was in excellent condition. So much for it only killing the old and infirm. Why are NYC bars and restaurants still open?

— James B. Stewart (@JamesStewartNYT) March 15, 2020