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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як жити з хворим на коронавірус – 8 правил

Якщо член вашої родини захворів і має схожі на коронавірус симптоми, найголовніше – запобігти поширенню мікробів, наголошують у Національній службі здоров’я України.

НСЗУ також дала кілька корисних рекомендацій на такий випадок:

  1. Бажано ізолювати людину в окремій кімнаті, подалі від тих, хто в групі ризику.
  2. Хворий має носити маску, коли перебуває в кімнаті з іншими. Якщо ж він не може цього робити – маски мають носити інші члени родини.
  3. Уникайте обміну особистими предметами – посудом, рушниками та постільною білизною.
  4. Треба часто мити руки з милом не менше 20 секунд, особливо після взаємодії з хворим. Альтернатива – дезінфікуючі засоби для рук, які містять принаймні 60% спирту, але не горілка.
  5. Не торкайтеся очей, носа та рота.
  6. Не користуйтеся з хворим одними гаджетами, їх потрібно ретельно дезінфікувати.
  7. Також щодня протирайте поверхні, яких торкаються найчастіше – стільці, столи, дверні ручки, вимикачі, пульти та крани.
  8. Одягайте захисні рукавички під час протирання поверхонь.

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Станом на 7.00 ранку 25 березня коронавірус підтверджено у 113 українців у 13 областях країни та місті Києві.

Серед цих випадків чотири летальні, а один пацієнт з Чернівецької області одужав.

Одним із обов’язкових заходів для запобігання захворюванню на коронавірус є регулярна обробка рук антисептиком. Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, як зробити антисептик для рук в домашніх умовах.

Джерело: НСЗУ

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