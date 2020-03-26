Чи можна лікувати коронавірус мефенаміновою кислотою – відповідь Комаровського

Для лікування Covid-19 маю право рекомендувати лише парацетамол та ібупрофен, розповів відомий педіатр і телеведучий Євген Комаровський, відповідаючи на запитання, чи можна застосовувати мефенамінову кислоту замість парацетамолу, якого вже немає в аптеках.

– Юридично я маю право рекомендувати два препарати – парацетамол та ібупрофен. Все інше – ні. Якщо ви раніше під час вірусних інфекцій ніколи не застосовували мефенамінову кислоту, ви не маєте прав саме зараз проводити перший експеримент. Але якщо ви вже застосовували – допомагало і нічого з вами не було – ймовірно, можна, але тільки після консультації зі своїм сімейним лікарем, – додав він.

Мефенамінова кислота – це протизапальний препарат, що має знеболювальну та жарознижувальну дію. Застосовується під час ГРВІ та грипу.

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Водночас раніше ВООЗ рекомендувала не використовувати ібупрофен, а також ліки, які містять його, для самолікування від коронавірусу. Його пропонують замінити парацетамолом.

У МОЗ радять українцям взагалі не займатися самолікуванням, а відразу звертатися до лікаря.