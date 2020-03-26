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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Чи впливає коронaвіруc на чоловічу потенцію та статеві органи

Немає наукових доказів негативного впливу коронaвіруcу на чоловічу потенцію і статеві органи.

Про це заявив педіатр і телеведучий Євген Комаровський.

За його словами, ЗМІ безвідповідально поширили інформацію однієї з газет у Китаї про дослідження стану статевих органів у чоловіків, які перехворіли Covid-19.

– Жодних змін не було виявлено, але теоретично вони можливі, тому автори публікації радять про всяк випадок пройти обстеження, – пояснив статтю Комаровський.

Читайте: Комаровський сказав, коли закінчиться епідемія коронавірусу

Лікар також закликав “не лазити в інтернеті у пошуках інформації щодо коронавірусу”.

До слова, раніше Комаровський пояснив, як коронавірус може передатися під час сексу.

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