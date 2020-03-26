Вірус Covid-19 продовжує жити на поверхнях протягом п’яти днів.
Оновлені дані опублікував Центр громадського здоров’я. Зазначається, що заразність Covid-19 вагомо знижується уже за три години.
Також у Центрі нагадали про важливість дезінфекції контактних поверхонь у квартирах та будинках.
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Скільки живе коронавірус на різних поверхнях?
- Мідь (монети, посуд тощо) – 4 години;
- Алюміній (банки з напоями, монети) – 2-8 годин;
- Картон (коробки для доставки їжі) – 1 день;
- Нержавійка (холодильник, мийка, кухонний посуд) – 2-3 дні;
- Пластик (сидіння у транспорті, пляшки, кнопки) – 2-3 дні;
- Деревина (меблі) – 4 дні;
- Папір та скло (газети, журнали, склянки, дзеркала тощо) – до 5 днів;
- Кераміка (посуд з глини та порцеляни) – 5 днів;
- Метал (дверні ручки, столові прибори тощо) – 5 днів.
Чи може існувати коронавірус у їжі, експерти поки не можуть відповісти.
– Терміни існування вірусу залежать від типу поверхні, температури й вологості навколишнього середовища. Тому важливо дезінфікувати контактні поверхні в приміщеннях загального користування — ручки дверей, поручні, кнопка зливного бачку, кнопки ліфтів, ручки кранів тощо, – зауважили представники Центру.
Для проведення дезінфекції фахівці рекомендують звичайні побутові засоби із 0,5% хлору або 60-80% спирту.
При цьому не потрібно забувати про правила безпеки – цими засобами варто користуватись в гумових рукавичках.
Для автоматичного прання білизни та одягу потрібно налаштувати максимально можливу температуру, а випрані речі ретельно висушити.
Нагадаємо, Факти ІСТV розповідали, на яких матеріалах коронавірус живе найдовше. На думку дослідників Національного інституту здоров’я США, це метал та кераміка.