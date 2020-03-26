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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Лікар із Канади винайшов, як до одного апарату ШВЛ підключати 9 хворих

Анестезіолог Алан Готьє з провінції Онтаріо (Канада), який отримав докторський ступінь в галузі респіраторних захворювань, вважає, що до одного апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) можна підключати одразу дев’ятьох хворих.

На його думку, це вирішить проблему нестачі ШВЛ в умовах пандемії корнавірусу.

На цю ідею його наштовхнули експерименти колег із Детройта, які вони проводили ще у 2006 році.

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Вона полягає в тому, що для підключення до апарату дев’ятьох хворих потрібно підібрати пацієнтів з приблизно однаковим розміром легенів.

А для підключення використовуються кілька шлангів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що благодійний фонд Вадима Новинського передав Херсонській ОДА два апарати штучної вентиляції легенів, 200 костюмів професійного захисту, а також маски та захисні окуляри для лікарів.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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