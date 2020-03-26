Симптоми коронавірусу Сovid-19: як виявити хворобу

Коронавіруси — це велика родина респіраторних вірусів, які можуть спричиняти захворювання різного ступеня тяжкості: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому.
Захворювання, яке викликав новий коронавірус, називається Сovid-19. Інкубаційний період проявлення симптомів з моменту контактування з інфікованою особою становить 14 днів.
Які симптоми у коронавірусу
На початковій стадії захворювання, спричинене новим коронавірусом, має такі ж симптоми, як інші гострі респіраторні захворювання. Визначити наявність Сovid-19 можуть тільки спеціальні тести.
Найпоширенішими симптомами є кашель, лихоманка, підвищення температури, ускладнення дихання, поява гіпоксії, м’язовий біль. У деяких випадках — діарея або кон’юнктивіт.
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Новий штам коронавірусу може викликати тяжку форму пневмонії. У цьому його небезпека.
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Джерело: ВООЗ