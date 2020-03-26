Симптоми коронавірусу: як зрозуміти, що знизився рівень кисню у крові

Серед основних симптомів коронавірусу, крім підвищеної температури тіла і кашлю, Всесвітня організація охорони здоров’я називає задишку і порушення дихання.

Прискорене дихання може спостерігатися за низького рівня кисню у крові або за високого вмісту вуглекислого газу.

Ознаками низького рівня кисню в крові є відчуття нестачі повітря, утруднене прискорене дихання, блідість шкіри та синюшність кінцівок і губ, розповів педіатр і телеведучий Євген Комаровський.

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– Це відчуття нестачі повітря, коли реально не вистачає кисню, ви дихаєте часто, намагаєтеся робити більш глибокий вдих, не можете глибоко вдихнути. Ви бачите, як у людини посиніли кінчики пальців, посиніли губи, зблід носогубний трикутник, – сказав він.

Нагадаємо, Комаровський розповів, чи впливає коронaвіруc на чоловічу потенцію і статеві органи.