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Факти / Lifestyle

10 порад жителям багатоквартирних будинків на час карантину

Карантин в Україні передбачає чимало обмежень та захисних заходів проти коронавірусу.

У Міністерстві розвитку громад і територій зауважили, що жителі багатоквартирних будинків оточені носіями Covid-19, найнебезпечнішими серед яких є ліфти, поверхні у під’здах та дитячі майданчики.

– Обмежте спілкування з людьми, які не проживають разом з вами. Сьогодні є безліч каналів комунікації, які дозволяють працювати і спілкуватися дистанційно. Проводьте вечірки онлайн, – запропонували у Мінрегіоні.

Також у міністерстві закликали киян не впускати до під’їзду незнайомих людей, тому що почастішали випадки квартирного шахрайства під виглядом дезінфекції.

Читайте: Як правильно дезінфікувати авто від коронавірусу

Факти ICTV публікують рекомендації мешканцям багатоквартирних будинків на час карантину.

  • Виходьте на вулицю лише за крайньої потреби;
  • За межами свого помешкання використовуйте захисні засоби: маски, рукавички, окуляри тощо;
  • Намагайтесь не торкатися обличчя руками;
  • Користуйтесь послугами доставки продуктів та ліків. На час карантину багато сервісів перейшли на безконтактну доставку;
  • Ні в якому разі не відвідуйте місця великого скупчення людей;
  • Дотримуйтесь дистанції між людьми не менше 1,5 метра;
  • Намагайтесь не користуватися ліфтом, частіше ходіть сходами;
  • Не торкайтеся руками кнопок ліфтів та  дверних ручок без рукавичок;
  • Не відпускайте дітей гратися на дитячих майданчиках;
  • Періть та дезінфікуйте особисті речі.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, якими засобами для дезінфекції можна прибирати квартиру під час карантину.

Джерело: Мінрегіон

Фото: Dreamstime

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