Як поводити себе в стосунках під час карантину

Через пандемію коронавірусу в світі українські міста закрилися на карантин, в результаті чого більша частина працівників з різних сфер змушені перебувати вдома або працювати у віддаленому форматі.

Під час домашнього карантину кількість розлучень у Китаї виросла.

– Молоді люди проводять багато часу вдома. Вони частіше сваряться через всілякі дрібниці, часто серйозно, через що і подають на розлучення, – зазначає менеджер з реєстрації шлюбів в Дачжоу, провінції Сичуань Лу Шіцзюнь.

Розлучень побільшало і в місті Сіань, провінція Шеньсі. В одному із РАГСів кількість заявок сягнула 14 в день – більше установа не має права обробляти.

У місті Фучжоу встановили ліміт в 10 заяв на день через величезну кількість охочих розлучитися.

Щоб подібна історія не повторилася в Україні, Факти ICTV зібрали цілу низку важливих рекомендацій, як парі не лише пережити карантин, а й зміцнити свої взаємини.

Як стрес впливає на стосунки

– За нашою практикою, то найчастіше розбіжності відбуваються, коли хтось впадає в паніку, а хтось іде в заперечення. Наприклад, чоловік каже, що це все дрібниці, а жінка панікує. Крім того, люди хвилюються через фінансову кризу, яку очікують після карантину, – розповідає психолог Роман Мельниченко.

За його словами, крім розлучень, може збільшитися кількість побутового насильства. Це стосується як батьків і дітей, так і подружжя.

– Якщо стресом не керувати, то людина починає робити щось погане безконтрольно. Стрес – це напруженість. Він може бути позитивним, а може бути негативним, – зазначає психолог.

Кожна людина має певний запас терпіння стосовно страху, негативних новин, а коли ці ресурси закінчуються, то вона починає дотримуватися певної моделі поведінки: бий або біжи; впадає в ступор.

Однак, якщо під час тривалого стресу правильно собою керувати, то у людини починає проявлятися інша модель поведінки: підтримати і захистити.

– І сім’ї повинні прагнути потрапити в цю форму стресу, коли близькі люди об’єднуються, допомагають один одному та підтримують, – зазначає Роман Мельниченко.

Позитивним тривалим стресом можна назвати тренування, коли людина поступово збільшує навантаження.

Як зняти стрес під час карантину

Робота над усуненням стресу з вашого життя – це рутинна праця. Зробити одну вправу і все знову добре? Ні, так не буває. Цим належить зайнятися впритул, якщо хочете зберегти свої нерви та благополуччя сім’ї.

– Є різні техніки, із найпростішого – це медитація. Також є таке поняття, як доведення до абсурду. О боже, ми всі захворіємо. Ну і що? Можна доводити цю ситуацію до абсурду. Наприклад, марсіани прилетіли і це вони нас заразили. І коли ми будемо це так прокручувати, то ставатиме десь смішно, десь нерозумно, але не так страшно, – розповідає психолог і сексолог Оксана Єфремова.

Також краще відмовитися від тотального перегляду новин, особливо про коронавірус. Щоб бути в курсі ситуації досить читати пару перевірених джерел, наприклад Факти ICTV.

Як вибудувати стосунки в парі під час карантину

– Важливо розуміти, що ми роками перебуваємо у стосунках з людиною, яку не знаємо. І ось карантин – це екстремальний привід познайомитися з її звичками, манерами і вадами. Однак враховуйте, що ми всі перебуваємо у стресовій ситуації, в якій кожен з нас відчуває себе в тривозі, – розповідає психолог і сексолог Оксана Єфремова.

Шануймо плани і межі партнера

Більшість пар не звикли настільки довго проводити часу разом. Раніше спільні вечори проходили за сценарієм: встигнути насолодитися один одним на повну, адже завтра на роботу. А тепер завтра вже нікуди не потрібно. Люди забувають міняти цю модель стосунків, хоча зараз вони перебувають в іншому становищі.

Необхідно спочатку запитати з ранку: Що я хочу сьогодні робити? А потім з таким же питанням зверніться до партнера. Що він хоче та які у нього плани.

– Як це зазвичай буває. Ми рідко бачимося, а коли вже разом, то ми повинні все робити разом. І дуже часто це несе якесь перетворення в жертву, – зазначає сексолог.

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Я б звичайно із задоволенням попрацював, але якщо вже ми з тобою разом, то треба з тобою чай випити.

Я б із задоволенням почитала б книжку, а якщо ми разом, то потрібно приготувати романтичну вечерю, хоча і не хочеться.

– І ось звідси, з цих мікропоступок, коли тебе начебто не сильно і просили, починається роздратування, яке накопичується, – розповідає Оксана Єфремова.

Також вона зазначає, що час, проведений разом, повинен бути якісним.

– У нас як часто буває: ну ми разом сидимо, вже добре. Але ви ж не співкамерники, щоб добре сидіти разом. Потрібно разом займатися корисними справами. Потрібно погоджувати всі плани на день між собою. Хоча ми сидимо вдома, планів багато, бо багато хто все-таки працює, – розповідає фахівець.

Межі все одно потрібно зберігати. Важливо мати особистий простір.

Стрес боїться кохання

– Важливо дивитися на свого партнера люблячими очима, потрібно нагадувати собі, за що ви його покохали. Адже в такій ситуації одразу помічаються негативні аспекти, а потрібно бачити, що хорошого у вашій коханій людині, – зазначає Єфремова.

За словами психолога Романа Мельниченка, пара повинна створити таку атмосферу, щоб менше виділявся кортизол, а більше – окситоцин.

Кортизол або гормон стресу нам необхідний, щоб стимулювати нашу нервову систему і запустити наше тіло для будь-якої активності. Найвищий його рівень вранці, а до вечора він знижується, однак цього не відбувається, коли людина перебуває у стресі. Він заважає навчанню та пам’яті, знижує імунні функції та щільність кісток, підвищує вагу, кров’яний тиск, холестерин і призводить до хвороб серця.

Окситоцин або молекула кохання виробляється, коли ви кого-небудь обіймаєте, а також під час статевого акту та годування грудьми. Він посилює емпатію та інтуїцію. За високого рівня окситоцину людина більше довіряє та допомагає людям, які їй небайдужі.

Знімайте стрес сексом

– Дратівливість негативно впливає на інтимне життя пари. Цікаво, що короткостроковий стрес, який ви разом прожили, типу стрибка з парашута – одна з технік підвищення потягу в парі. Короткий адреналін – це добре. Тобто, якщо ви разом добре долаєте цей карантин, дотримуючись низки простих правил і залишаючи паніку за бортом, то це буде зміцнюючим стресом для ваших стосунків, – зазначає Оксана Єфремова.

За її словами, страх може посилювати сексуальний потяг. Тут розмова скоріше не про сам секс, а про спосіб зняти тривогу. Після пандемії можемо побачити, як бум розлучень, так і бум народжуваності. Сексолог зазначає, що одне іншому не заважає.

– Про контрацепцію потрібно подбати серйозно. На календар точно покладатися не можна, тому що через стрес просто не зрозуміло, де яка овуляція, – підкреслює Єфремова.

Тому, якщо зібралися вже в аптеку, то мастхев 2020 року – маски, антисептик і контрацептиви.

– Однак, якщо ми говоримо про затяжний стрес, то це тривожний стан, який негативно впливає і на стосунки, і на секс, – розповідає сексолог.

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Однак, хто сказав, що навіть у квартирі немає роздолля для експериментів? Ба більше, онлайн-секс-шопи з доставкою додому працюють.

– У парки нам поки ходити можна, ба більше тоді – коли там немає людей. Тому, в принципі, поки безлюдний парк залишається варіантом. Я впевнена, що у багатьох людей в квартирі ще не випробувані ванна, кухня, балкон, – зазначає сексолог.

Також сервіс PornHub на період карантину відкрив преміум доступ для всіх охочих. Не зволікайте, влаштуйте собі ніч дорослого кіно.

Тому карантин не привід впадати в паніку і тривогу. Є проблема – вирішіть її. Це стосується і фінансів, і стосунків у родині та інтимного життя, головне – лише ваше бажання та деякі зусилля.

Раніше Факти ICTV писали, що передавання нового коронавірусу статевим шляхом не доведено, але передати вірус легко під час сексу через поцілунки.

Євгенія Шапоренко