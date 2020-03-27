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В Україні зафіксовано 310 випадків Covid-19

В Україні зафіксували 310 випадків коронавірусу.

За даними ЦГЗ, станом на 23.00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків  Covid-19, з них 5 померли і 4 вилікувалися. За добу виявлено 92 нові випадки.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Також перші випадки зараження зафіксували в Хмельницькому і в Полтавській області.

Раніше Факти ICTV писали, що на Тернопільщині кількість хворих на Covid-19 зросла до 43. Такі дані підтвердив обласний лабораторний центр станом на 22.00 27 березня.

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