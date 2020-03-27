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Факти / Lifestyle

Як Covid-19 вражає легені – лікарі зробили 3D-відео

Медики з лікарні Університету Джорджа Вашингтона випустили 3D-відео, у якому показали легені пацієнтів, хворих на коронавірус Covid-19.

Керівник відділення грудної хірургії Кіт Мортман розповів, що всього за кілька днів вірус значно впливає на органи здорової людини.

Так, на кадрах показане значне пошкодження легень у 59-річного пацієнта з високим кров’яним тиском. Ділянки, позначені жовтим кольором – це інфіковані та запалені частини легенів. Коли вони стикаються з вірусною інфекцією, то орган починає ізолювати вірус.

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За словами Кіта Мортмана, приблизно у 2-4% пацієнтів з Covid-19 пошкодження є незворотнім. Коронавірус проникає у слизові оболонки, а потім потрапляє в легені, після чого виникає запалення.

Воно, зі свого боку, перешкоджає тому, щоб легені були здатні оксигенувати кров і видаляти вуглекислий газ.

Це може привести до того, що пацієнт задихнеться або вдихне занадто багато повітря, щоб збалансувати рівень кисню і вуглекислого газу.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що коронавірус робить з організмом людини.

Джерело: CNN

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