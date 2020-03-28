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Куріння збільшує ризик захворювання на Covid-19 – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я спростувало фейк про те, що курці нібито більш захищені від коронавірусу.

Експерти наголошують, що спосіб куріння та склад сигарет збільшує ризик захворювання на Covid-19.

  • Під час куріння людина частіше торкається обличчя;
  • Куріння може посилити розвиток хронічних хвороб;
  • Куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію.

Читайте: Легені людини можуть прибирати мутації, викликані палінням – дослідження

У МОЗ закликають зміцнювати імунітет та користуватися надійними джерелами інформації.

До слова, раніше у відомстві заявили, що на період поширення коронавірусу краще відмовитися від вживання алкоголю.

Джерело: МОЗ

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