В Україні оновили алгоритми надання допомоги хворим на Covid-19 у домашніх умовах

Пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати в домашніх умовах.

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Лікарі повинні забезпечити постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном, а також можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю.

Нагадаємо, станом на 29 березня 2020 року в Україні зафіксовано 418 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

Усього зафіксовано дев’ять летальних випадків, натомість п’ятеро людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.