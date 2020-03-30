Інтервальне голодування – один з найбільш обговорюваних способів схуднути. Про нього щодня згадують відомі блогери і рекомендують знаменитості.

Доктор-дієтолог і терапевт Юлія Поворознюк розповіла Фактам ICTV про особливості інтервального голодування, а також про всі плюси та мінуси цієї дієти.

– Інтервальне голодування – науково доведений хороший спосіб поліпшити метаболічну гнучкість, оздоровити організм і схуднути. Це схема харчування, під час якої людина їсть лише в певний час, – каже дієтолог.

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Вживати їжу варто винятково протягом восьми годин. Водночас для прийому їжі можна вибрати будь-які тимчасові рамки – як з 9.00 до 18.00, так і з 12.00 до 20.00.

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Зазвичай харчове вікно припадає на час з 14.00 до 18.00, після цього знову голодування.

В інший час про їжу потрібно забути і обмежитися питтям – дозволена вода, трав’яні чаї без цукру і меду.

– Існують різні схеми інтервального голодування, однак суть одна – збільшити процес голоду, – додає Поворознюк.

Плюси інтервального голодування:

Вмикаються процеси аутофагії (самоочищення в клітинах від клітинного сміття). Це хороший природний детокс і омолодження.

Людина намагається дотримуватися харчової паузи між їжею. Завдяки цьому немає стрибків існуліну. В результаті покращується чутливість клітин до інсуліну, і людина худне.

Однак є й мінуси інтервального голодування.

Під час тривалих перерв між їжею може бути застій жовчі. Щоб цього уникнути, необхідно пити теплу воду, теплий чай з лимоном, воду з магнієм.

– Для зменшення побічних ефектів, почуття голоду треба починати інтервальне голодування поступово – спершу щодня дотримуватися перерви між вечерею і сніданком в 12 годин. Так, якщо вечеря о 19.00 – сніданок не раніше 7.00. А далі поступово збільшувати інтервали, вечеря о 18.00, а сніданок о 8.00-9.00. Раз в тиждень привчити себе робити паузу в 16 годин: вечеря о 17.00, а сніданок о 10.00, – каже дієтолог.

До одноденного голодування, 24 годин, необхідно готуватися, крім того, підходить воно далеко не всім.

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Юлія Поворознюк зазначає, що щоденний голод від 12 до 24 годин – кращий детокс для клітин.

– Необхідне збалансоване харчування два-три рази на день. Воно містить корисні білки, жири і вуглеводи. Солодощі, солодкі газовані напої, продукти, що містять рафінований цукор і білу муку, смажене, трансжири бажано не вживати, – резюмує Поворознюк.

Інтервальне голодування складається з усіх принципів здорового харчування. Особливість в тому, що харчова пауза тримається від 12 до 16 годин.

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