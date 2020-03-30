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Що має бути у холодильнику під час карантину

Під час карантину українці мають дотримуватися правил здорового харчування та планувати свій раціон за принципами корисності та різноманіття продуктів.

Водночас варто робити акцент на овочах та фруктах – вони збагатять організм вітамінами та дозволять залишатися ситими.

– Усі продукти треба розбити на три групи: білкові, вуглеводні та жирові. Окремими пунктами треба виділити овочі та фрукти. Продукти з цих чотирьох груп мають бути у щоденному раціоні.

Крім того, не варто робити акцент на певному виді продукту. Я не прибічник монодієт, бо так ми отримуємо всього один набір нутрієнтів, а організму треба різні, – говорить кандидат медичних наук, лікар-терапевт, дієтолог Клініки дієтології Самойленко Ольга Безугла.

Які продукти мають бути у холодильнику?

Білки: яйця щодня та морожена риба про запас

Головною помилкою у формуванні раціону є переважання вуглеводної їжі у раціоні, вона не дає ситості, а лише сприяє переїданню та гладшанню. Тому варто наповнити свій холодильник та морозильну камеру джерелами здорових білків, а саме:

  • яйцями;
  • м’ясом птиці та червоним;
  • рибою – свіжою та консервованою (наприклад, тунець у власному соку);
  • кисломолочними продуктами – сирами, йогуртом, молоком;
  • бобовими – квасолею, горохом, нутом, хумусом.

– Ці продукти мають бути у щоденному раціоні кожної людини. Яйця, м’ясо, рибу та бобові треба вживати щодня. Крім того, частину з них можна зберігати довго: яйця у холодильнику – до місяця, а м’ясо та рибу можна заморозити, що дозволить зробити запас та рідше виходити до магазину, – пояснює Ольга Безугла.

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Вуглеводи – не гречкою єдиною

У раціоні варто залишити корисні вуглеводи – каші, овочі та фрукти. А ось від швидких вуглеводів – солодощів, випічки та фаст-фуду – варто відмовитися. Вони лише посилюють відчуття голоду, а в умовах малорухливого способу життя, який притаманний самоізоляції, посприяють набору зайвої ваги.

У шафці та холодильнику мають бути:

  • каші – гречана, рисова, пшоняна;
  • овочі – картопля, морква, буряк, квашена капуста, селера, редька;
  • фрукти – яблука, цитрусові, ківі, банани.

– У раціоні мають бути різноманітні каші: сьогодні гречка, завтра рис, післязавтра пшоно. Обов’язково треба їсти овочі, це клітковина. Вона живить мікробіом, це бактерії, які живуть у кишківнику та впливають на імунітет. Про користь фруктів всі знають з дитинства, – додає дієтолог.

Жири – для профілактики захворювань

Варто їсти під час карантину і корисні жири. У щоденному раціоні мають бути:

  • олії – оливкова, лляна, кунжутна;
  • насіння – льону, кунжуту, гарбуза;
  • сало – у невеликих кількостях.

– Корисні жири дадуть ситість та забезпечать профілактику захворювань, – продовжує Ольга Безугла.

Солодощі – лише корисні

Якщо людині важко обійтися без солодощів, то варто вживати лише ті, які приносять організму користь, а саме:

  • чорний шоколад;
  • сухофрукти.

А ось від цукерок, тортів варто відмовитися. Захоплення ними лише призведе до підвищення рівня цукру у крові та набору зайвої ваги.

Чи є місце для алкоголю?

Поради щодо вживання алкоголю – індивідуальні, каже дієтолог. У кожного організму свої можливості. Відомо, що велика кількість алкоголю шкідлива для людини, він пригнічує імунну систему.

– Якщо йдеться про один келих вина раз чи два рази в тиждень для зняття стресу, то можна. Але у цілому я б не радила, – підсумовує Ольга Безугла.

Нагадаємо, раніше ми писали про здорожчання хліба та гречки в Україні.

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