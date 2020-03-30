Під час карантину українцям не варто виходити зайвий раз на вулицю. Це стосується і походу в аптеку, де ймовірність зустріти людину з ГРВІ або з грипом в рази вища.
Необхідні ліки краще замовити онлайн. Разом з приватний лікарем, педіатром і медичним блогером Денисом Арманом сайт Факти ICTV склав список базових препаратів, які повинні бути під рукою у кожного українця.
Що повинно бути в аптечці?
Жарознижувальні і знеболювальні засоби
Вони допоможуть знизити або усунути високу температуру, зубний, головний, менструальний біль, проблеми з горлом і вухами.
Для дорослих:
- Анальгін таблетки 500 мг – 1 блістер;
- Парацетамол (Панадол) таблетки 500 мг – 1 блістер.
Для дітей:
- суспензія Нурофен-форте;
- суспензія Еффералган;
- жарознижуючі препарати в сиропі: один на основі парацетамолу – Панадол, Еффералган або Піарон, другий на базі ібупрофену – Нурофен, Нурофен-форте, Бофен або Ібуфен).
Судинозвужувальні засоби для носу
Торгових назв судинозвужувальних крапель і спреїв в ніс безліч, однак всі вони зводяться до кількох основних речовин.
Для дорослих:
- спрей з ксилометазоліну (наприклад Галазолін або більш недорогий Фармазолін).
Для дітей:
- для дітей до року – препарати оксиметазолін (Назівін для грудних дітей або дитячий препарат фенілефрину – Назол-бебі);
- з 2-х років – спрей з фенілефрину (Назол-кідс).
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Антигістамінні засоби
Вони допоможуть впоратися з алергією, зняти набряклість слизових верхніх дихальних шляхів у разі ГРВІ.
Для дорослих:
- таблетки Супрастин 1 блістер.
Для дітей:
- для дітей від 6 місяців – сироп Еріус, Едем або Алердез;
- для дітей від 3 років – таблетки Супрастин 1 блістер.
Сорбенти
Для дорослих і дітей:
- активоване вугілля або пакетики сорбенту Смекта.
Пам’ятайте, що активоване вугілля приймають з розрахунку 1 таблетка на 10 кг ваги людини.
Спазмолітики
Допоможуть впоратися зі спазмами.
Для дорослих:
- Но-шпа (Дротаверин);
Для дітей:
- Сироп Ріабал.
Перев’язувальні засоби
- широкий бинт (можна нестерильний) – 3 шт .;
- лейкопластир середній – 1 котушка;
- лейкопластир бактерицидний – 5-10 шт.
Антисептики
- Перекис водню;
- Хлоргексидин;
- Спирт медичний.
Увага! Цей список – орієнтовний. Не потрібно займатися самолікуванням і за можливості треба затвердити його з лікарем, якому ви довіряєте.
Нагадаємо, раніше ми написали, як правильно лікувати ГРВІ.