Під час карантину українцям не варто виходити зайвий раз на вулицю. Це стосується і походу в аптеку, де ймовірність зустріти людину з ГРВІ або з грипом в рази вища.

Необхідні ліки краще замовити онлайн. Разом з приватний лікарем, педіатром і медичним блогером Денисом Арманом сайт Факти ICTV склав список базових препаратів, які повинні бути під рукою у кожного українця.

Що повинно бути в аптечці?

Жарознижувальні і знеболювальні засоби

Вони допоможуть знизити або усунути високу температуру, зубний, головний, менструальний біль, проблеми з горлом і вухами.

Для дорослих:

Анальгін таблетки 500 мг – 1 блістер;

Парацетамол (Панадол) таблетки 500 мг – 1 блістер.

Для дітей:

суспензія Нурофен-форте;

суспензія Еффералган;

жарознижуючі препарати в сиропі: один на основі парацетамолу – Панадол, Еффералган або Піарон, другий на базі ібупрофену – Нурофен, Нурофен-форте, Бофен або Ібуфен).

Судинозвужувальні засоби для носу

Торгових назв судинозвужувальних крапель і спреїв в ніс безліч, однак всі вони зводяться до кількох основних речовин.

Для дорослих:

спрей з ксилометазоліну (наприклад Галазолін або більш недорогий Фармазолін).

Для дітей:

для дітей до року – препарати оксиметазолін (Назівін для грудних дітей або дитячий препарат фенілефрину – Назол-бебі);

з 2-х років – спрей з фенілефрину (Назол-кідс).

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Антигістамінні засоби

Вони допоможуть впоратися з алергією, зняти набряклість слизових верхніх дихальних шляхів у разі ГРВІ.

Для дорослих:

таблетки Супрастин 1 блістер.

Для дітей:

для дітей від 6 місяців – сироп Еріус, Едем або Алердез;

для дітей від 3 років – таблетки Супрастин 1 блістер.

Сорбенти

Для дорослих і дітей:

активоване вугілля або пакетики сорбенту Смекта.

Пам’ятайте, що активоване вугілля приймають з розрахунку 1 таблетка на 10 кг ваги людини.

Спазмолітики

Допоможуть впоратися зі спазмами.

Для дорослих:

Но-шпа (Дротаверин);

Для дітей:

Сироп Ріабал.

Перев’язувальні засоби

широкий бинт (можна нестерильний) – 3 шт .;

лейкопластир середній – 1 котушка;

лейкопластир бактерицидний – 5-10 шт.

Антисептики

Перекис водню;

Хлоргексидин;

Спирт медичний.

Увага! Цей список – орієнтовний. Не потрібно займатися самолікуванням і за можливості треба затвердити його з лікарем, якому ви довіряєте.

Нагадаємо, раніше ми написали, як правильно лікувати ГРВІ.