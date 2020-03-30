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Факти / Lifestyle

Як виявити коронавірус? Тест на знання симптомів хвороби

Симптоми коронавірусу трапляються як звичні, так і зовсім несподівані.

Більшість із них розвиваються протягом двох днів, однак в 1% випадків зараження Covid-19 у Китаї протікає взагалі без симптомів.

У ВООЗ зазначають, що між грипом і коронавірусом є кілька суттєвих відмінностей.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Covid-19 поширюється менш ефективно, ніж грип. Також коронавірус викликає серйозні ускладнення. На відміну від сезонних штамів грипу, у людей немає імунітету до вірусу Covid-19.

Факти ICTV створили короткий тест на знання симптомів коронавірусу. Пройдіть і дізнайтеся, чи зможете ви себе убезпечити.

Симптоми коронавірусу:

  • лихоманка;
  • головний біль;
  • кашель;
  • ускладнене дихання;
  • слабкість;
  • підвищена температура;
  • гіпоксія;
  • біль у м’язах.

У деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.

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