Симптоми коронавірусу трапляються як звичні, так і зовсім несподівані.
Більшість із них розвиваються протягом двох днів, однак в 1% випадків зараження Covid-19 у Китаї протікає взагалі без симптомів.
У ВООЗ зазначають, що між грипом і коронавірусом є кілька суттєвих відмінностей.
Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика
Covid-19 поширюється менш ефективно, ніж грип. Також коронавірус викликає серйозні ускладнення. На відміну від сезонних штамів грипу, у людей немає імунітету до вірусу Covid-19.
Факти ICTV створили короткий тест на знання симптомів коронавірусу. Пройдіть і дізнайтеся, чи зможете ви себе убезпечити.
Симптоми коронавірусу:
- лихоманка;
- головний біль;
- кашель;
- ускладнене дихання;
- слабкість;
- підвищена температура;
- гіпоксія;
- біль у м’язах.
У деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт.
Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, які симптоми коронавірусу з’являються у дітей.