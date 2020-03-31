Щоб зупинити Covid-19, на тести виявлення цієї хвороби роблять ставку більшість країн. Південна Корея та Сингапур запровадили тотальне тестування, і там хворих в рази менше аніж в Європі. Раніше виявили вірус – менше заразили інших.

У Швейцарії та Німеччині тести вже замовляють замість гамбургера. Як у МакДрайві. Це дозволяє знизити смертність від хвороби.

Існують два види тестів. Експрес, які одразу видають результат. Та системи полімеразної ланцюгової реакції. В чому ж різниця?

Для експрес-тесту беруть кров або з пальця, або з вени. На все про все знадобиться 10 хвилин. Для точності результату медики виділяють із крові сироватку. Сам тест дуже подібний до того, що визначає вагітність. Його можна робити будь-де: в аеропорту, на заводі чи просто неба. Якщо тест покаже одну смужку – ви здорові. Якщо дві – у вас гостра форма захворювання. Але є одне але. На початку інкубаційного періоду вірус тест не покаже.

Інша справа – тест полімеразної ланцюгової реакції. Скорочено називають ПЛР. Правда, результату треба чекати кілька днів. На такі дослідження відправляють змиви з носоглотки.

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Українські вчені за короткий час розробили свої ПЛР-тести. 600 перших зразків вже у Києві та Житомирі. Але після першої партії робота зупинилась – через брак коштів вчених відправили у відпустку за власний рахунок. Швидкі тести для українських виробників теж не надзавдання. Є кілька підприємств, які їх вже можуть виготовляти. Але з боку держави зацікавленості поки немає.

Як же рятують інфікованих? Виявляється, лікують не саму хворобу, а її симптоми. Парацетамол, ібупрофен чи ударна доза вітамінів? У світі точиться поки дискусія: що ж ефективніше? Адже вірус – новий, і однозначної відповіді не існує. Українські медики поки що рятують пацієнтів методом тика. Лікарі б’ють на сполох – протоколів лікування немає.

Сучасна тенденція – медики по всьому світові буквально підбирають лікування. Наприклад, Китай і Таїланд у боротьбі з коронавірусом застосовують ліки від СНІДу. Норвегія – препарати від еболи. А от Америка ставку робить на протималярійний препарат хлорохін. Вчені випробовують не тільки методи лікування, а вже й вакцини. Над цим працюють понад півсотні фармацевтичних компаній світу, але кінцевого результату ще варто почекати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на час карантину Uber запустив безкоштовний шатл для медиків Києва.