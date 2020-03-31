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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Комаровський пояснив, чому в Україні не така катастрофічна ситуація з коронавірусом

Доктор Євген Комаровський розповів, чому в Україні немає тотальної смертності від коронавірусу Covid-19.

– Всі намагаються знайти відповідь на питання: чому у нас так добре? Ну реально, якщо ми порівняємо з Італією або Іспанією – у нас повального мору немає. Хоча купа народу приїжджає з Італії, – каже Комаровський.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Лікар зазначив, що вакцинація БЦЖ певним чином стимулює захист легенів.

– Є така версія, що вакцинація БЦЖ певним чином стимулює імунний захист легенів і зменшує ймовірність важких форм коронавірусної інфекції, – підсумував педіатр.

За словами Комаровського, для України стане катастрофою, якщо хвороба буде повторюватися.

Як писали Факти ICTV, Євген Комаровський розповів, чи можна знезаражувати медичні маски за допомогою праски або парогенератора.

Джерело: Євген Комаровський

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