Що робити у разі підозри на коронавірус 2019-nCoV – інструкція лікарям

Що робити медичним закладам та лікарям у разі підозри у пацієнтів вірусу 2019-nCoV – Міністерство охорони здоров’я України підготувало відповідні рекомендації.
В Україні лікарі мають бути готові до можливих загроз, бо смертельний вірус зафіксовано вже у 21 країні світу.
Дії закладів охорони здоров’я у разі підозри на коронавірус:
- Терміново звернутися в лабораторний центр МОЗ, направивши повідомлення за формою 058/о протягом чотирьох годин з моменту виникнення випадку.
- Взяти зразки матеріалів пацієнтів, у яких підозрюється вірус 2019-nCoV, відповідно до Інструкції щодо відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів. Обов’язково заповнити форму 204/0 Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження.
- Медики, які відбирають матеріал для дослідження, мають бути споряджені засобами індивідуального захисту (респіратор N95 або EU FFP2, захисні окуляри або щиток для обличчя, ізоляційний (захисний) халат, рукавички).
- Задля уникнення інфікування, зняти й відразу утилізувати засоби захисту.
- Зразки матеріалів доправляються в регіональні вірусологічні лабораторії відповідно до Інструкції щодо відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів, затвердженої наказом №185.
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Як вести пацієнтів у випадку інфекції 2019-nCoV:
- негайна ізоляція такого пацієнта з подальшим транспортуванням і госпіталізацією в інфекційний стаціонар з дотриманням вимог протиепідемічного режиму;
- профілактика та інфекційний контроль під час надання медичної допомоги такому пацієнту;
- спостереження за контактними особами протягом 14 календарних днів;
- інформаційно-освітня робота серед пацієнтів щодо загальних правил профілактики ГРВІ.
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