У пошуках вакцини проти коронавірусу лікарі з усього світу почали звертатися до препаратів та засобів, які використовуються для лікування та профілактики інших захворювань. Зокрема говорять про потенціал БЦЖ.

Сайт Факти ICTV вирішив розібратися, чи може БЦЖ допомогти побороти Covid-19.

Що таке БЦЖ?

БЦЖ – вакцина проти туберкульозу. Вона містить живі ослаблені бацили Кальмета-Герена, які науковці отримали ще у 1913 році та запропонували для профілактики туберкульозу.

З 1913 року до цього часу вакцина БЦЖ використовується практично у всіх країнах світу згідно з національними календарями профілактичних щеплень.

Коли роблять БЦЖ?

В Україні вакцинацію БЦЖ проводять у перші дні життя у пологовому будинку.

– БЦЖ роблять в Україні два рази: на третій чи п’ятий день після народження, а також у сім років, якщо у дитини негативна реакція на пробу Манту, – говорить фельдшер Зінаїда Садохіна.

Раніше її робили і втретє – у віці 14 років. Але останнім часом третю ревакцинацію скасували.

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Від чого рятує БЦЖ?

БЖЦ використовують для профілактики туберкульозу. Крім того, вона дозволяє профілактувати нетуберкульозні мікобактеріальні інфекції, перебіг яких у людини дуже нагадує легеневий туберкульоз у легкій формі.

З кінця 1970-х років вакцину БЦЖ почали експериментально використовувати як компонент схем лікування злоякісних пухлин сечового міхура та кишечника.

БЦЖ проти Covid-19

Про ефективність використання вакцини для лікування коронавірусу поки говорити рано.

– Такі заяви не мають міцного наукового підґрунтя. Можливість перехресного імунітету між збудником туберкульозу та коронавірусу виключена за результатами аналізу геномів цих мікробів. Залишається сподіватися, що вакцина БЦЖ є стимулятором імунітету, не тільки протитуберкульозного, але й противірусного, – каже к. м. н., доцент кафедри загальної та клінічної імунології та алергології медичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна Олександр Козлов.

За словами науковця, вакцина БЦЖ може викликати активацію всієї імунної системи у людини та залишить її у дещо активованому стані на значний період часу, за допомогою чого, можливо, і захистить від Covid-19. Але таку властивість БЦЖ доведеться ще вивчати.

Такої ж думки дотримується й інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов. На його думку, спочатку варто поспостерігати за експериментами впливу БЦЖ на захворюваність від коронавірусу.

– Вакцина, що створена проти іншої інфекцї, не здатна повністю унеможливити захворюваність на коронавірус SARS-CoV-2. Вона може лише підвищити реакцію організму на таку інфекцію, і, ймовірно, збільшити шанси на виживання у вразливих груп, – відзначає Вадим Арістов.

Нагадаємо, раніше ми писали про ефективність тоцилізумаба у лікуванні коронавірусу.