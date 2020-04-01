Хворих на коронавірус лікують безкоштовно – МОЗ

Медична допомога пацієнтам з коронавірусом та іншими інфекційними захворюваннями надається безкоштовно.

Про це каже заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– МОЗ контролюватиме, щоб пацієнти із коронавірусом, які потрапляють у лікарні, мали повне забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами для симптоматичного лікування, а в разі потреби специфічного лікування – і відповідне забезпечення, – каже Віктор Ляшко.

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Національна служба здоров’я України передбачила спеціальний тариф для оплати роботи закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на Covid-19.

Нагадаємо, Станом на 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків захворювання на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 3 178 повідомлень про підозру на Covid-19.

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