Довге перебування у закритому приміщення і самоізоляція можуть провокувати появу нав’язливих ідей та негативних думок. Як впоратися з ними?

Найкращий спосіб не піддаватися негативу на карантині – це зміна активних видів діяльності. Психологи радять правильно структурувати свій день.

– Нерідко, коли у людини з’являється вільний час, їй нудно і нема чим зайнятися, у неї починають виникати невротичні страхи та тривоги. Кращі ліки від цього – зміна активних видів діяльності, – каже психолог Максим Жидко.

За його словами, коли людина має якесь захоплення, їй ніколи зайвий раз думати над непотрібними питаннями. Психолог дав п’ять конкретних порад, які допоможуть уникнути негативних думок під час карантину.

Читайте: Чому люди скуповують їжу і як пережити карантин – поради психолога

Рекомендації

Прибрати алкоголь. Випивка – союзник паніки та побутових конфліктів.

Обмежити час перегляду новин та відвідування груп з часто фейковою інформацією.

Менше говорити з близькими про коронавірус та карантин. Краще поспілкуватися про погоду та фільми.

Скласти план дій на різні випадки: підготувати документи, гроші, найнеобхідніші речі. Планування заспокоїть і допоможе уникнути непередбачуваних ситуацій.

Поговорити з родичами або знайомими, які переживали важкі часи: війну, 90-ті. Їх досвід надихне і змусить простіше дивитися на ситуацію, що склалася.

Але якщо не виходить самостійно побороти негатив, за словами психолога, Національна психологічна асоціація зараз розробляє проект безкоштовної високопрофесійної психологічної допомоги для підтримки людей в ситуації пандемії.

За результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного наприкінці березня серед 2 000 українців, 44% опитаних оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 23% – як напружений.

Вищий рівень тривожності фіксується серед жінок та старшого населення.

Нагадаємо, раніше психолог розповів, як карантин вплине на українських сім’ї.