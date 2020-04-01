У зв’язку з ажіотажем, який відбувається в усіх містах України, купити антисептик для рук стає дедалі складніше.

Ба більше, навіть просто знайти в аптеці спирт теж стало складним випробуванням.

Ми підготували для вас рецепт, як зробити антисептик для рук без спирту в домашніх умовах.

Інгредієнти:

50 мл води;

50 мл спиртової настоянки (ромашки, календули);

30 мл гліцерину;

5 капель ефірного масла лимона.

Приготування:

Додати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку.

Спиртова настоянка знищить мікроби, гліцерин пом’якшить руки, а ефірне масло дасть приємний запах.

Однак, як зазначила епідеміолог Алла Миронено, бактерії є чутливими лише до 70% спирту.

Лікар-інфекціоніст Олена Соколова також радить робити антисептик зі спиртом.

– Усі спиртові розчини будуть ефективні проти коронавірусу, бо він дуже нестійкий у зовнішньому середовищі. Усе, що на спирту, можна використовувати. Можна навіть спирт з водою розвести, – говорить Олена Соколова.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст розказав, як правильно користуватися антисептиком.