Чим небезпечні респіратори з клапаном – пояснення МОЗ

Респіратори з клапаном видиху не захищають довколишніх від коронавірусу.
Клапан виділяє повітряний потік і тому захищає тільки того, хто респіратор носить.
– Вони не виконують функцію захисної маски. Клапан видиху дозволяє досить швидко однонаправленим потоком виділяти велику кількості повітря, яке може містити інфекцію, – заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
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Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я України не давало дозволу на відкриття продуктових ринків на час карантину.
Вони можуть обмежено запрацювати тільки там, де є потреба у доставці продуктів, але немає великих магазинів.
Джерело: МОЗ
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