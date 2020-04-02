2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм, встановлений у грудні 2007 році Генасамблеєю ООН.

В Україні, за даними МОЗ, понад 7 тис. людей з такими особливостями, щорічно їх більшає на 30%.

Розлади аутистичного спектру (РАС) або просто аутизм проявляються у перші 5 років життя. Діагностувати їх можна вже в півторарічному віці за допомогою спеціального скринінгового тесту, проте вилікувати, на жаль, неможливо. Лише тривала та якісна реабілітація допомагає адаптувати аутиста до соціального життя.

Найпоширеніші симптоми, які можуть свідчити про аутизм у дитини: відчутне порушення мови, немає емоційного контакту з людьми (з батьками також), вона віддає перевагу усамітненню, а серед інших людей відчуває тривогу, спалахи гніву через невдачі, стереотипна поведінка (тривале повторення однієї дії, одного слова, розгойдування з боку в бік тощо). Це привід звернутися до лікаря.

Аутисти можуть бути надзвичайно талановими, іноді просто геніальними, проте їм неохідно значно більше часу, аби навчитися чомусь дуже простому.

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Деякі “люди дощу” (герой Дастіна Гофмана у фільмі Людина дощу мав аутизм) здатні жити самостійно і продуктивно, а інші страждають важкими порушеннями і потребують довічного догляду.

Приклад художника Вінсента Ван Гога, астрофізика Стівена Гокінга, засновника корпорації Apple Стіва Джобса та багато інших відомих особистостей, що мали цей непростий діагноз, надихає не здаватися.

5 міфів та фактів

Аутизм – це хвороба

Розлади аутистичного спектру – це не хвороба, а стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування.

Аутизм пов’язаний з вакцинацією

Будь-яка вакцинація, зокрема і проти кору, не можуть бути причиною розвитку аутизму у дітей, бо це генетичне порушення, з яким народжуються, а не набувають через щеплення. Ураження мозку відбувається ще на етапі внутрішньоутробного розвитку плода.

Аутизм – рідкісне порушення

За даними ВООЗ, одна дитина зі 160 страждає розладом аутистичного спектру, тому рідкісним назвати його навряд чи можна.

Всі люди з аутизмом – генії або мають порушення інтелекту

Вони різні, як і всі ми. Серед них є і люди, які здатні вирішувати складні математичні задачі, і з пересічними здібностями. Якщо ж у дитини є проблеми з інтелектом – це додатковий діагноз.

Аутисти не хочуть спілкуватися, їм ніхто не потрібен

Вони відчувають таку ж потребу у спілкуванні, як і інші. Їм завжди є що сказати, просто складно це зробити. Тому необхідно знайти альтернативний спосіб комунікації, адже вони потребують підтримки.

До речі, кілька років тому шведські вчені з Каролінського інституту в Стокгольмі дійшли висновку, що у чоловіків з високим інтелектом частіше народжуються діти з аутизмом.