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Факти / Lifestyle

На період самоізоляції варто відмовитися від алкоголю і куріння – ВООЗ

Люди, які перебувають на самоізоляції через пандемію коронавірусу, повинні намагатися вести здоровий спосіб життя. Зокрема, бажано утриматися від куріння і вживання алкоголю.

Про це під час брифінгу повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Він також зазначив, що потрібно правильно харчуватися і підтримувати фізичну активність.

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Крім того, Ганс Клюге вкотре нагадав, що найбільшу небезпеку коронавірус становить для людей похилого віку і тих, хто страждає від серйозних хронічних захворювань.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор програми ВООЗ Майк Раян повідомив, що організація не рекомендує носити маски здоровим людям.

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