Пацієнти з коронавірусом найбільш заразні в перший тиждень симптомів – учені

Пацієнти з коронавірусом можуть виявитися найбільш заразними протягом першого тижня симптомів, стверджують вчені з Центру університетської медицини в Берліні Шаріте.

Під час дослідження вони спостерігали за дев’ятьма дорослими пацієнтами, у яких були легкі випадки. Учені визначили найбільш небезпечний для оточуючих період, ґрунтуючись на тому, як поширюється вірус.

– Наші початкові результати говорять про те, що заходи щодо стримування вірусного поширення мають спрямовуватися на крапельне передавання, а не на передавання через предмети, – розповіли науковці.

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Виходячи з цих висновків, дослідники вважають, що на домашню ізоляцію можна відправляти пацієнтів, які не мають 10-денних симптомів і мають менше 100 тис. копій РНК-вірусу на 1 мл мокротиння.

До слова, на основі досліджень китайських учених, які лікували пацієнтів у лікарнях Уханя, були опубліковані симптоми коронавірусу за днями.

Джерело: Express