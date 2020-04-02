Окуляри потрібно обов’язково дезінфікувати після вулиці. Адже до них торкаються щоразу, коли намагаються поправити.

Крім того, звичайні окуляри можуть навіть підвищувати ризик інфікування коронавірусом, адже людина контактує з обличчям.

Лікар Євген Комаровський радить для ефективної дезінфекції протирати окуляри, використовуючи санітайзер. Але після цього їх потрібно витерти чистою спеціальною серветкою.

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Якщо у вас немає санітайзера, то продезінфікувати окуляри можна за допомогою мила і води. Для цього потрібно намочити лінзи, нанести на них мило і обережно протерти обидві сторони.

Після цього необхідно їх витерти і ретельно висушити.

Варто звернути увагу, що не придатні для дезінфекції окулярів вологі серветки. Адже вони здатні очищати тільки помітний бруд, але не можуть вбивати сам вірус.

Щоб уникнути ризиків зараження коронавірусом, ретельно очищати потрібно не лише окуляри. Як дезінфікувати респіратори та маски – читайте у нашому матеріалі.