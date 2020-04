Одним з останніх нововведень під час карантину в Україні стало обов’язкове носіння масок у громадських місцях, хоча ще кілька місяців тому лікарі закликали не скуповувати їх.

Тепер навпаки – закликають вдягати маску під час виходу на вулицю. І навіть ВООЗ хоче переглянути рекомендації щодо носіння масок на час пандемії.

Звичайно, маски не стануть гарантією того, що ви точно не захворієте на коронавірус, але вони істотно знизять ризик захворювання.

Факти ICTV розповідають, чому так важливо носити маски і для чого вони потрібні.

До масового розповсюдження коронавірусу Covid-19 світом, лікарі казали про те, що не потрібно носити маски, якщо ви здорові і не відчуваєте симптомів захворювання.

І подібні заяви лунали навіть тоді, коли значні спалахи вірусу почали спостерігатися в усьому світі. Так, генеральний хірург США Джером Адамс 29 лютого опублікував твіт, в якому закликав людей припинити купувати медичні маски, адже вони не захищають від Covid-19, а лікарям вони справді потрібні.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!

They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9

— U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020