Одним з останніх нововведень під час карантину в Україні стало обов’язкове носіння масок у громадських місцях, хоча ще кілька місяців тому лікарі закликали не скуповувати їх.

Тепер навпаки – закликають вдягати маску під час виходу на вулицю. І навіть ВООЗ хоче переглянути рекомендації щодо носіння масок на час пандемії.

Звичайно, маски не стануть гарантією того, що ви точно не захворієте на коронавірус, але вони істотно знизять ризик захворювання.

Факти ICTV розповідають, чому так важливо носити маски і для чого вони потрібні.

Які рекомендації були на початку

До масового розповсюдження коронавірусу Covid-19 світом, лікарі казали про те, що не потрібно носити маски, якщо ви здорові і не відчуваєте симптомів захворювання.

І подібні заяви лунали навіть тоді, коли значні спалахи вірусу почали спостерігатися в усьому світі. Так, генеральний хірург США Джером Адамс 29 лютого опублікував твіт, в якому закликав людей припинити купувати медичні маски, адже вони не захищають від Covid-19, а лікарям вони справді потрібні.

Seriously people- STOP BUYING MASKS! They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9 — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020

Згодом директор Центрів з контролю та профілактики захворювань в США Роберт Редфілд заявив, що людям не потрібно носити маски. Проте нині Центри переглядають рекомендації щодо носіння масок під час карантину і схиляються до того, щоб люди їх використовували.

Експерт з мікробіології з Університету Каліфорнії Адрієн Бурч писав, що попри заяви, нібито “медичні маски не захищають від коронавірусу”, немає вагомих доказів, що це дійсно так.

Проте одержимість східних країн медичними масками у випадку з коронавірусом справді могла піти на користь. З перших днів спалаху коронавірусу влада Китаю і Гонконгу рекомендувала жителям носити маски у громадських місцях.

І саме це могло стати причиною того, чому ми не побачили такого широкого розповсюдження захворювання в країнах Азії. Натомість в країнах Європи і США, де не звикли використовувати медичні маски, спостерігається масштабніший спалах коронавірусу.

Спеціаліст з інфекційних захворювань Школи медицини університету Гонконгу Іван Хунг у коментарі CNN заявив, що носіння маски, згідно з даними, найбільше вплинуло на розповсюдження Covid-19.

Так, на початку березня у Гонконзі зафіксували близько 150 випадків захворювання на коронавірус. Станом на сьогодні там було 766 випадків, проте таке зростання пов’язують із поверненням громадян зі Сполучених Штатів і країн Європи.

Маски і гарантія не захворіти

Звичайно, маски не дають 100% гарантії, що ви не підхопите коронавірус, проте вони здатні значно зменшити шанс захворіти. Ідеальний варіант використання – у близькому контакті з інфікованою людиною.

Також їх радили використовувати, якщо ви опікуєтеся хворою людиною. Ідеальний варіант – коли і ви, і пацієнт носите маску.

Як розповіла ведуча ICTV Оксана Соколова, науковці з Единбурзького університету провели дослідження, щоб дізнатися, наскільки різні маски захищають від вихлопних газів.

На виході вони реєстрували, скільки мікрочасток змогли подолати захисну маску. Датчик, за допомогою якого це вимірювали, був налаштований на частки розміром 0,007 мікрона. Тільки вони могли просочитися, а розмір коронавірусу Covid-19 значно більший – 0,1 мікрона.

Більшість захисних масок показали доволі хороший результат.

У коментарі Фактам ICTV інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що маски справді здатні захистити вас від коронавірусу.

– Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Основним є саме крапельний шлях, оскільки в більшості досліджених випадків вважається, що саме так захворювання було поширене. Крапля летить до двох метрів під час розмови, кашлю тощо. Відповідно, маска захистить від того, від кого вилітає ця крапля і, в певному ступеню, вона може зупинити на собі її ззовні, якщо вона долетить. Головне – це те, що маска може зупинити потрапляння крапель від інфікованої людини назовні, – розповідає Арістов.

Останні дослідження можуть розширити спектр використання медичних масок під час пандемії. Науковці з Массачусетського технологічного інституту використали високошвидкісні камери та інші сенсори, щоб зрозуміти, що ж саме відбувається після того, як людина чхає чи кашляє.

Згідно з наданою дослідниками інформацією, видих під час чхання і кашляння генерує хмару газу, яка швидко зникає. В ній можуть міститися краплі рідини різних розмірів, найменші з яких можуть долати значні відстані.

В лабораторних умовах після кашлю краплі рідини могли подолати відстань у шість метрів, а після чхання – вісім метрів. Проте потрібно пам’ятати, що ці умови можуть не відтворитися в повсякденному житті.

– Нині ВООЗ оголосила, що повітряний шлях (розповсюдження вірусу – Ред.) не такий суттєвий, оскільки наявні експериментальні дані отримали штучно в лабораторних умовах, і є сумніви, що подібний аерозоль може створити людина під час кашлю, дихання тощо, – каже інфекціоніст.

Професор Девід Гейманн вважає, що підтвердження дослідження Массачусетського технологічного інституту означатиме, що носіння масок може бути навіть більш ефективним, ніж дистанціювання один від одного.

Наразі ж маски рекомендують носити з двох причин. Перша – у деяких людей коронавірусна хвороба протікає безсимптомно. Тому усіх людей вважають потенційними носіями хвороби.

– Зараз потрібно розглядати всіх як інфікованих, тому що симптоми з’являються пізніше, а людина починає виділяти вірус ще під час інкубаційного періоду. Відповідно люди ще не знають, що вони інфіковані і їм потрібно носити маски, щоб уникнути розповсюдження крапель навколо. А інші пояснення вже є другорядними, – говорить Арістов.

Другою причиною виокремлюють те, що під час пандемії не дуже добре ставляться до людей, які носять маски. Якщо ж маски повинні носити всі, то такої проблеми не виникає.

Тому під час карантину обов’язково потрібно носити маски. Найнадійнішим респіратором вважається FFP 3, не такий надійний, але також хороший FFP 2, а от FFP 1 не варто використовувати, адже він захищає лише від будівельного пилу.

– Є відомості, що в аерозолі вірус активний щонайменше три години. І відповідно, респіратори подібний аерозоль фільтрують, якщо це клас N-95 (95%), FFP -2 (94%). Є також і більш потужний клас – N-99 та FFP-3, який фільтрує 99%. Якщо говорити саме про маски, то у них фільтраційна здатність не 94% і вище, а 89%. Однак є інформація, за певними дослідженнями, що її ступінь захисту менший у 8-12 разів, оскільки вона не щільно прилягає навколо поверхні обличчя, – каже інфекціоніст.

За словами Арістова, маски обов’язково потрібно носити, адже це краще, ніж не мати жодного захисту. Перевагу краще надавати респіраторам, а якщо їх немає, то офіційним медичним маскам, які сертифіковані як медичні вироби. Відповідний сертифікат ви можете попросити у місцях продажу.

Якщо ж ні тих, ні тих немає, то можна скористатися саморобними масками.

– Градація така: в півтора раза гіршою є маска зі щільної тканини на кшталт наволочки, вдвічі гірше з бавовни, вчетверо гірше – з паперового рушника. Коефіцієнти погіршення, про які я кажу – це відносно сертифікованої медичної маски. Медичні маски і респіратори не можна прасувати, прати, обробляти дезінфекторами, оскільки це знищує їхні мембрани. Якщо ж це саморобна маска із тканини, то для дезінфекції її можна спробувати попрасувати, попрати. І якщо тканина цілісна, то вона зможе захищати, – підсумував інфекціоніст.

Що рекомендує ВООЗ

Рекомендації ВООЗ щодо використання масок не змінилися. Їх рекомендують використовувати якщо ви піклуєтеся про людину з підозрою на Covid-19 або чхаєте і кашляєте.

Також потрібно знати, як саме ними користуватися.

Для цього є кілька порад:

перед тим, як надягати маску, помийте руки з милом або обробіть дезінфікуючим засобом;

впевніться, що маска повністю закриває рот і ніс, а також, що між нею і обличчям немає прогалин;

намагайтеся не чіпати маску під час її використання;

замінюйте маску, щойно відчуєте, що вона стала вологою;

не використовуйте одноразові маски двічі і більше разів;

коли знімаєте маску, не чіпайте передню частину;

після зняття маски викиньте її, а після помийте руки з милом або обробіть дезінфікуючим засобом.

У період карантину варто особливо суворо дотримуватися правил носіння масок. Адже саме вони можуть допомогти вам убезпечити себе і рідних від нового коронавірусу Covid-19.

Владислав Бомбела