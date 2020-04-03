Новий тип коронавірусу Covid-19 і далі охоплює країни у всьому світі. Згідно з інформацію Всесвітньої організації охорони здоров’я, на планеті підтвердили понад 900 тис. випадків захворювання, а кількість смертей перевищила 45 тис.

У розпал епідемії країни і великі компанії роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше знайти засоби протидії вірусу.

Одні зосереджені на тому, щоб знайти ліки або терапію, яка допоможе пацієнтам безпосередньо під час захворювання, тоді як інші намагаються створити вакцину.

Проте у цих перегонах є багато нюансів, які не на користь світу, що веде боротьбу з коронавірусом.

Факти ICTV розповідають, на якому етапі розроблення вакцини, і що заважає її створити.

Хто розробляє вакцини

Над розробленням вакцини працюють близько 35 компаній та академічних установ в таких країнах, як США, Австралія, Китай.

Провідні фармацевтичні компанії з усього світу працюють над тим, щоб якомога швидше розробити вакцину. Так, у гонку вступила GlaxoSmithKline, яка відома розробленням вакцин проти папіломавірусів людини та грипу.

Проте поки не відомо, на якій стадії знаходиться вакцина.

А от у Heat Biologics Inc. тестування вакцини вже на доклінічній стадії. Вона розробляє її спільно зі Школою медицини Міллера університету Маямі.

У середині березня її вакцина-кандидат стала одним із 41 прототипу, які розглядають у ВООЗ.

Компанії Moderna Inc. вдалося просунутися далі багатьох конкурентів і почати першу фазу тестування вакцини. Її вже випробували на перших добровольцях, проте тепер за ними доведеться спостерігати тривалий час, щоб виявити усі побічні ефекти.

Проте нині це, так би мовити, наша стеля. Якщо підготовленість окремих компаній до пандемії грипу дала можливість швидко зробити прототипи вакцини, то з тестуванням все не так просто.

У будь-яких ліків є побічні ефекти. Так, можливо, вони проявляються далеко не у всіх, проте якщо вони виявляться досить значними, то вакцину буде просто не доцільно використовувати.

Тому доведеться зачекати завершення усіх фаз тестування, які триватимуть щонайменше до початку 2021 року.

Крім того, вона має давати довготривалий захист від захворювання. Наразі одна з вакцин, які тестують, може надавати лише короткотривалий захист від Covid-19, але якщо її вдасться швидко протестувати, а її виробництво буде дешевим, то їй можуть надати перевагу.

Проте із розробленням також можуть виникнути проблеми.

Що стає на заваді розробленню вакцини

Однією з речей, яка уповільнює розроблення вакцини, є те, що коронавірус Covid-19 досі малодосліджений.

Науковцям відомо, що після одужання від коронавірусу організм може виробляти певні антитіла, проте невідомо, які саме. Також останні дослідження показують, що хвороба важко протікає у людей, в яких маленька кількість T-лімфоцитів в організмі. Водночас немає відомостей, що ці лімфоцити можуть захистити від захворювання.

Дослідникам ще потрібно знайти імунну відповідь, яка потрібна для подолання Covid-19.

Проте це далеко не єдина проблема у розробленні вакцини.

На заваді стоять і великі фармацевтичні компанії. І справа тут навіть не у грошах, а в тому, що деякі з них не хочуть поділитися всією наявною інформацією про потенційні ліки та вакцини.

Така ситуація спостерігається, бо більшість компаній продовжують ставитися до окремої інформації, як до конфіденційної.

Фармацевтичним компаніям варто об’єднатися, щоб пошук вакцини просувався швидше. Наприклад, відкритий доступ до даних допоміг науковцям в короткий термін змоделювати генетичну карту вірусу SARS-CoV-2.

Навіть після тестувань є останній крок – ліцензувати вакцину. Якщо б подібний препарат вже був, то процедуру можна було б прискорити, проте навряд чи ми побачимо щось подібне у випадку з Covid-19.

Але є також і шанс, що вакцину проти коронавірусу почнуть використовувати до ліцензування, оскільки це вважатимуть невідкладним випадком.

Хоча всі сподіваються, що вакцина від коронавірусу стане доступною у другій половині 2021 року, насправді розроблення може тривати довше.

Наприклад, професору Іану Фрейзеру і його команді знадобилося цілих 15 років для того, щоб розробити, протестувати і ліцензувати вакцину від папіломавірусу людини.

Зазвичай лише на створення прототипу вакцини і доклінічні тести йде близько п’яти-десяти років. Приблизно три роки йде на кожну з трьох фаз клінічних тестів.

Фото: The Conversation

На перших етапах вакцину тестують на невеликій кількості здорових волонтерів, щоб зрозуміти, наскільки вона безпечна і чи є яскраво виражені побічні ефекти.

Потім проводиться тестування на потенційній групі ризику захворювання, а на останньому етапі вакцину вводять кільком тисячам людей.

Якщо вони будуть успішними, і її ліцензують, то після цього почнеться масове виробництво і вакцинування. Та й на всіх одразу не вистачить, тому пріоритет надаватимуть категоріям населення з найбільшим ризиком.

Науковці вже працюють в “турборежимі”, щоб завершити усі фази тестів за 12-18 місяців.

Ліки від коронавірусу

Проте вакцина – це не єдине, над чим працюють в межах боротьби з коронавірусом. Потрібне ефективне лікування від Covid-19, якого нині просто немає.

Оскільки лікувати коронавірус намагаються препаратами, що застосовують під час інших захворювань, то потенційно ефективний метод лікування може з’явитися до вакцини.

І деякі фармацевтичні компанії зосередилися саме на тому, щоб створити ліки, а не вакцину.

Так, Gilead Sciences Inc. вже просунулася до третьої фази клінічних тестів завдяки препарату Ремдесивір. Компанія відома тим, що створила перші значущі ліки від гепатиту-С.

Тому те, що клінічні дослідження вже на третій фазі, дає надію.

Цей препарат тестують також у багатьох країнах, адже він може бути ефективним не тільки проти Еболи, але і проти інших вірусних хвороб. Результати тестів повинні надійти протягом наступних тижнів.

Тривають також тести комбінації препаратів Лопінавір і Ритонавір, які останнім часом не радують. Вони показали, що ліки не знижують рівень Covid-19 у пацієнтів у важкому стані.

Проте є думка, що лікування таких людей почали занадто пізно, через що комбінація препаратів вже не могла допомогти хворим.

Ведуться також дослідження препарату Хлорохін, який використовують під час захворювання на малярію. Тести у лабораторії показали, що він здатен вбити Covid-19, проте ВООЗ заявляє, що нині немає доказів його ефективності у боротьбі з вірусом.

Поки науковці шукають шляхи подолання нового коронавірусу, державам залишається вживати усіх заходів для недопущення подальшого поширення інфекції.

А нам з вами – дотримуватися усіх обмежень і не наражати на небезпеку себе та інших.

Бомбела Владислав